Carille diz ter recusado oferta tentadora da China

(foto: Agência Corinthians)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Fábio Carille afirma ter recebido ofertas tentadoras, sendo uma delas do futebol chinês. À rádio Bandeirantes, o técnico do Corinthians disse que se recusou a abrir negociação. "Foi um clube da China que me procurou. Foi uma conversa muito rápida. Eu cortei o papo no início", disse Carille, nesta quinta-feira. "Quando vieram conversar comigo sobre a proposta eu cortei a conversa no meio. Hoje, sou técnico do Corinthians", acrescentou o técnico. Campeão paulista e líder do Brasileiro com o Corinthians, Carille tem contrato com o time paulista até o fim do ano. A sua renovação depende de definições políticas. O Conselho do Corinthians escolherá novo presidente no fim da temporada.