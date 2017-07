Diretor do Valencia confirma conversas para Diego Alves jogar pelo Flamengo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O diretor do Valencia (ESP) Mateo Alemany admitiu que o clube espanhol está conversando com o Flamengo sobre uma possível transferência do goleiro Diego Alves "por vontade do próprio jogador brasileiro em atuar no clube rubro-negro". "Sobre o Diego Alves, como vocês sabem, houve uma aproximação com o La Coruña, e ele preferiu outra alternativa. Estamos falando com um clube brasileiro, com o Flamengo e portanto estamos em processo. Ele tem a intenção e convicção de jogar por esse clube e por isso estamos discutindo", comentou o diretor em entrevista ao Diario de Mestalla. Segundo apurou a reportagem, chegar a um acordo financeiro para Diego Alves retornar ao futebol brasileiro não é algo difícil de ser alcançado -os vencimentos dele giram em torno de R$ 900 mil e R$ 1 milhão, mas podem se enquadrar na realidade flamenguista, que imagina um salário aproximado de R$ 600 mil. A diretoria rubro-negra recebeu a informação de que o jogador não vê problemas na questão econômica e sempre comentou que jogar no Flamengo seria uma escolha simples, pois se trata de um dos maiores clubes do país. A questão é como o compromisso será amarrado. Diego Alves tem contrato com o Valencia até junho de 2019. A liberação em definitivo e o empréstimo estão em discussão. Nos bastidores do Flamengo, o otimismo é grande por um acerto. Tratado como "oportunidade de mercado", Diego Alves pode se tornar a solução de um setor que ainda tira o sono da torcida rubro-negra. A expectativa é de evolução nas conversas. A janela de transferências fecha no dia 20 de julho.