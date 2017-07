PF do Rio prende jovem que embarcaria para o Líbano com mais de 8kg de cocaína

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Federal prendeu um homem, de 25 anos, quando tentava embarcar em voo com destino a Paris, transportando cerca de 8,6 quilos de cocaína. O destino da droga apreendida seria Beirute, capital do Líbano. As informações são da Agência Brasil. Policiais Federais da Delegacia Especial do Aeroporto Internacional Tom Jobim suspeitaram da mala despachada pelo preso, e durante inspeção por raio-x foi detectada a presença de grande quantidade de material orgânico. A cocaína foi acondicionada em oito tabletes no fundo falso da mala. O jovem, que mora em Goiás, disse aos policiais federais que trabalha como decorador, tendo recebido o material entorpecente em São Paulo. O preso foi indiciado por tráfico internacional de drogas, cuja pena pode variar de cinco a 15 anos de reclusão. Ele foi conduzido ao sistema prisional do Estado, onde permanecerá à disposição da Justiça Federal, aguardando julgamento.