Pesquisa aponta declínio dos EUA e ascensão da China como líder global

GUILHERME MAGALHÃES SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A percepção do papel de liderança econômica global da China frente aos Estados Unidos cresceu do último ano para cá, aponta levantamento do Centro de Pesquisa Pew conduzido em 38 países. A mudança foi mais sentida na Europa. A China tomou o lugar dos EUA em 7 de 10 países da União Europeia ao ser apontada pelos entrevistados dessas nações como a líder da economia mundial. Na média global, os americanos ainda são mais citados do que os chineses como líderes econômicos: 42% a 32%. Na média de cinco países europeus ouvidos na pesquisa —Alemanha, França, Reino Unido, Espanha e Polônia—, a China é vista como líder por 46% ante 34% para os Estados Unidos. O declínio americano também foi registrado na América Latina. Apesar de ainda aparecer à frente de Pequim na pesquisa, Washington perdeu terreno como líder global na visão dos brasileiros, mexicanos, chilenos, venezuelanos e argentinos. Apesar de ter registrado leve queda, a percepção favorável da China no mundo agora está próxima da dos EUA. A diferença de 14 pontos percentuais a favor dos americanos, observada nas pesquisas de 2014 a 2016, caiu para apenas dois pontos. A mudança na imagem internacional de Pequim coincide com a piora da visão que o mundo tem de Washington depois da posse de Donald Trump como presidente. Em pesquisa publicada em junho, o Pew mostrou que 49% das populações dos países do estudo gostavam dos EUA. Em 2016, no final da presidência de Barack Obama, esse índice era de 64%. A China vem aproveitando a turbulência interna ocasionada pelo governo Trump para conquistar uma posição mais proeminente na comunidade internacional. Em junho, quando o presidente americano anunciou que a saída dos EUA do Acordo de Paris sobre o clima, Xi Jinping se uniu ao coro de líderes ocidentais que criticaram a decisão de Trump. O líder chinês, que em maio lançou um ambicioso projeto de investimentos em infraestrutura da ordem de US$ 100 bilhões em mais de 60 países, deve usar a melhora na imagem chinesa no exterior para se fortalecer no comando do regime. No segundo semestre deste ano, Xi deve ser reconduzido ao segundo mandato de cinco anos à frente da China e supervisionará a renovação de até dois terços dos quadros do Partido Comunista Chinês. Algo que une EUA e China é a má avaliação da capacidade de seus respectivos presidentes de lidar com assuntos globais. Na média dos 38 países, 53% não têm confiança em Xi Jinping. A situação para Donald Trump é ainda pior, pois 74% dos ouvidos afirmaram desconfiar da atuação do americano. O presidente russo, Vladimir Putin, também é mal avaliado pela maioria na média global (59%). A alemã Angela Merkel é a líder global com melhor avaliação segundo o Pew: 42% dizem ter confiança na chanceler, enquanto 31% citam desconfiança.