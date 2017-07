Kleber fica suspenso por mais 12 jogos no Brasileirão

Kleber: mais 12 jogos de gancho (foto: Geraldo Bubniak)

O atacante Kleber Gladiador, do Coritiba, terá que cumprir mais 12 partidas de suspensão no Campeonato Brasileiro. O jogador foi punido com 15 jogos em julgamento na primeira instância (comissão disciplinar) do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) em 28 de junho, devido à expulsão na partida contra o Bahia. Kleber já cumpriu três jogos dessa punição e agora terá que ficar mais 12 afastado. Nessa quinta-feira (dia 13), houve o julgamento do recurso no Pleno (instância máxima) do STJD, que decidiu manter a pena de 15 partidas.

Antes do início do julgamento, o Coritiba tentou um acordo financeiro em troca da punição de 15 jogos, usando o dispositivo chamado de “transação disciplinar desportiva”. A proposta era substituir a pena pelo pagamento de R$ 200 mil e mais três partidas de suspensão. A Procuradoria do STJD, porém, rejeitou e propôs um acordo de R$ 230 mil mais sete jogos de suspensão. O Coxa não aceitou e o caso seguiu para julgamento.

Kleber foi punido por 15 jogos de suspensão pelo STJD no dia 28 de junho. No dia seguinte, o Coritiba conseguiu um efeito suspensivo que liberou o atleta para voltar a atuar. Na noite desta quinta-feira, ele estará em campo diante do Avaí, às 21 horas, na Ressacada, em Florianópolis. A pena começa a ser cumprida no fim de semana. Ele só volta a jogar contra o Bahia, dia 27 de setembro, na 26ª rodada.