CCJ aprova parecer paralelo que rejeita denúncia contra Temer

BRUNO BOGHOSSIAN, ANGELA BOLDRINI E DANIEL CARVALHO BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Depois de derrubar um primeiro parecer, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou por 41 votos a 24 um relatório paralelo que recomenda a rejeição da denúncia contra Michel Temer por corrupção passiva. Após a rejeição do parecer de Sérgio Zveiter (PMDB-RJ), foi designado novo relator, o tucano Paulo Abi-Ackel (MG). "Inexistindo na denúncia sequer a tentativa de demonstrar o nexo causal entre o presidente da República e o ilícito que menciona, torna-se impossível instaurar contra ele a ação penal", declarou o Abi-Ackel. Em dez páginas, Abi-Ackel apresentou um parecer contra a aprovação da denúncia. Ele questionou a validade da gravação da conversa entre Temer e o empresário Joesley Batista, e atacou os benefícios concedidos a ele pela PGR (Procuradoria-Geral da República). A denúncia apresentada pela PGR a contra Temer ainda vai passar pelo plenário da Câmara. Líderes governistas se reunirão com o presidente da casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), para marcar a data dessa votação, que pode ocorrer na segunda-feira (17) ou em agosto, depois do recesso parlamentar.