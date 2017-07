Resultado do 87° Amador do Brasil

Neste domingo (09), foi o último dia do torneio 87° Amador do Brasil, realizado no Clube Curitibano pela Confederação Brasileira de Golfe. O clima manteve-se estável colaborando para as condições de jogo.

A Argentina ganhou destaque na última rodada, por ultrapassar os brasileiros que se manteram-se melhor posicionados, nos demais dias de competição. O Herik Machado foi o melhor brasileiro do Amador, finalizou a disputa com 5 abaixo do par de campo, ficando no terceiro lugar.

O campeão foi o Argentino Andres Schonbaum que finalizou a disputa com 277 gross, seguido do golfista paraguaio Gustavo Silvero com 283 gross. Na categoria feminina venceu de ponta a ponta a Agustina Gomez Cisterna, com um total de 288 tacadas. A melhor brasileira nessa categoria foi a golfista Laura Helena de Brasília, empatada em 7º com 311 tacadas.

O 87º Campeonato Amador de Golfe do Brasil contou com apoio do Comitê Olímpico do Brasil (COB) e com recursos da Lei Agnelo Piva. A organização foi da CBG, com apoio do Hospital Angelina Caron, revista Golf&Turismo, Federação Paranaense e Catarinense de Golfe e do Clube Curitibano.

Clique aqui para ver os resultados completos.

FPCG disponibiliza transporte para a 2° Etapa de Circuito 30+

O Joinville Country Club realiza no dia 15 de julho (sábado) a 2ª Etapa do Circuito 30+, organizado pela Federação Paranaense e Catarinense de Golfe. A disputa será na modalidade stroke play em 18 buracos para todas as categorias, com shot gun às 10h.

Os golfistas da categoria Pré Sênior deverão ter até 54 anos de idade, Sênior de 55 anos a 69 anos e o Super Sênior 70 anos e acima. O torneio é dividido em quatro categorias, são elas: 1ª categoria (Gross); Categoria Pré-Sênior Ouro: índex até 17,0 (Net) e Prata: índex de 17,1 a 32,9 (Net); Categoria Sênior Ouro: índex até 17,0 (Net) e Prata: índex de 17,1 a 32,9 (Net); Categoria Super Sênior Ouro: índex até 17,0 (Net) e Prata: índex de 17,1 a 32,9 (Net).

Para desempate se necessário, será somado os resultados dos últimos 9,6,3 e 1 buracos, e persistindo o empate será feito sorteio.

O Circuito tem como objetivo a confraternização entre os participantes, visando estimular o espírito competitivo de todos. Ao todo serão cinco etapas realizadas durante o ano de 2017. A programação social contará com almoço de confraternização e após o término do jogo haverá a entrega da premiação.

As inscrições para a 2° etapa deverá ser feita diretamente com o clube, mediante a ficha de inscrição, lembrando que serão apenas 52 vagas. Através do telefone: (47) 3489-9620 – Cátia ou pelo email: secretaria@sitejcc.com.br, o valor é de R$ 120,00 por jogador, a data limite de inscrição é 13/07, ás 12h.

A FPCG disponibilizará um transporte para os golfistas, com o custo de R$ 50,00 por passageiro ida e volta, solicitamos que entre em contato com o Sr. Jorge (gerencia@fprgolfe.com.br) para garantir sua vaga. O ônibus sairá do Clube curitibano, da Rua Petit Carneiro, Água Verde, as 6:45.

Terá também a opção de depósito antecipado na conta do clube, e será necessário enviar em anexo o comprovante, a conta bancária está abaixo discriminada.

Banco do Brasil – Banco 001

Agência: 3155-0 C/C: 113792-1

Nome: Joinville Country Club – CNPJ 81.144.800/0001-88

Esta etapa do Circuito 30+ contará com o patrocínio do Grupo Movdecor



19° OPEN SÊNIOR E PRÉ-SÊNIOR DA FPCG

O Londrina Golf Club, irá receber nos dias 29 e 30 de julho o 19° Open Sênior e Pré-Sênior da FPCG, a modalidade será Stroke Play com 36 buracos (18 por dia).

A programação do evento será com o dia 28 destinado para treino dos golfistas, o primeiro dia (29) de competição terminará com o já tradicional jantar de confraternização na Churrascaria Vento Sul, o segundo dia (30), após o jogo será servido um coquetel de encerramento e a premiação.

? 1° categoria (Gross)

? Categoria Sênior: com índex de 0 a 13,6, índex de 13,7 a 21,6, índex de 21,7 a 32,2 para os 1° e 2° lugares.

? Categoria Pré-Sênior: com índex de 0 a 13,6, índex de 13,7 a 32,2, para os 1° e 2° lugares.

? Categoria feminina Sênior e Pré-Sênior: com índex de 0 a 16,5, índex de 16,6 a 23,0, índex de 23,1 a 32,2, para os 1° e 2° lugares.

? Jogadores convidados: com índex de 0 a 13,6 e índex de 13,7 a 32,2, premiação para os 1° e 2° lugares.

? Near Pin – Masculino e Feminino.

A premiação será por idade, de 55 a 65 anos, de 66 a 75 anos e acima de 76 anos, todos net.

As inscrições deverão ser feitas até dia 27 de julho, ás 17h, ou até preencher o número de vagas, por meio exclusivo de ficha de inscrição no site: www.londrinagolf.com.br. O valor da taxa é de masculino R$ 250,00, feminino e convidados ambos por R$ 200,00. O limite de vagas é de 120 jogadores, e será aceito o cancelamento por escrito até a data limite para a inscrição, sendo que após essa data não será devolvido esta taxa.

A FPCG estará disponibilizando um ônibus (executivo) para o evento ao valor de R$ 100,00 por pessoa, e os interessados devem enviar um e-mail para financeiro@fprgolfe.com.br com nome, telefone e número do RG. A saída está previamente marcada para dia 28/07 (sexta feira pela manhã) com horário e local a ser definido. Informações: Adriano (41) 3366-9159, vagas limitadas para 30 passageiros. Caso não preencher a quantidade mínima de jogadores, este transporte será cancelado.

Esse torneio é uma realização da Federação Paranaense e Catarinense de Golfe, em conjunto com o Londrina Golf Club, apoio das Farmácias Drogamais, e com o patrocínio de Seguros Unimed e Unimed Londrina.



ABERTA AS INSCRIÇÕES PARA O 16° CAMPEONATO ABERTO DA FPCG

Será realizado de 04 a 06 de Agosto, no Alphaville Graciosa Clube, o 16° Aberto da Federação Paranaense e Catarinense de Golfe. O evento contará com a presença de quase 100 golfistas.

A disputa é válida para o ranking da FPCG, nacional e mundial, acontecem nas modalidades Stroke Play e Stableford. Com exceção das primeiras categorias (F0 e M0) que jogam 54 buracos, as demais categorias – M2, M3, M4, F2 e F3 – iniciam a disputa no dia 05, jogando 36 buracos.

Para a programação social, será realizado um Lounge Mili no sábado (5), após o jogo (12h ás 18h) destinado para lazer e entretenimento dos golfistas, além de um jantar em local ainda a ser definido, e para a premiação no domingo (6) um coquetel após o término do campeonato.

As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente através da ficha online: http://www.fprgolfe.com.br/ficha-de-inscricao-2/. Os valores são de R$ 300,00 para 1° Categoria Masculino/ Feminino, demais categoria R$ 240,00 e Juvenil R$ 100,00.

O encerramento das inscrições será no dia 28 de julho, ás 17hrs, ou até o preenchimento das vagas por ordem de inscrição e pagamento, o limite de vagas é de 99 jogadores.

Os patrocinadores oficiais da FPCG são: Poliservice, Elco, Cárrer Agrícola, 10 pastéis, Harbor Hotéis, Dorigo, Otello, Golf Experience, Weiku e Sferrie. O apoio para esse evento será da empresa Mili.