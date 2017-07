Vanderlei é dúvida contra o Vasco, e reserva Vladimir sofre lesão em treino

SAMIR CARVALHO SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após terminar o jogo contra o Atlético-MG no sacrifico com dores lombares e no joelho, o goleiro Vanderlei não treinou nesta quinta-feira, no CT Rei Pelé, e segue como dúvida para o duelo contra o Vasco no próximo domingo (16), às 16h (de Brasília), no Rio de Janeiro. Se não bastasse, o seu reserva imediato, Vladimir, abandonou o treinamento mais cedo após sentir uma lesão no joelho esquerdo. O goleiro saiu mancando, mas não se sabe a gravidade da lesão. O departamento médico do clube também não informou se o goleiro Vanderlei terá condições de jogo contra o Vasco. A terceira opção do gol santista é João Paulo, atleta que disputou apenas uma partida nesta temporada. Além dos goleiros, o técnico Levir Culpi não sabe se contará com o lateral direito Victor Ferraz, que já desfalcou o time contra o Atlético-MG por causa de lesão muscular. Renato segue de fora por conta de estiramento muscular e só retorna aos gramados daqui a um mês. Em contrapartida, Levir contará com os retornos de Lucas Lima e Copete, que cumpriram suspensão automática na vitória contra o Atlético-MG.