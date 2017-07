Bares exibem estreia da nova temporada de 'Game Of Thrones' no domingo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fãs paulistanos de "Game Of Thrones" (HBO) que não têm como assistir à estreia da sétima temporada do programa, neste domingo (16), não precisam se preocupar em se esquivar dos spoilers nas redes sociais: três bares da capital ligam os televisores para exibir a série. As casas abrem mais cedo para quem quiser fazer um esquenta, mas o episódio começa às 22h. CERVEJA ARTESANAL SÃO PAULO A casa de cervejas artesanais abre cedo, às 15h, neste domingo (16), para receber o público. Food trucks de comida mexicana e hambúrgueres ajudam os convivas a matar a fome enquanto o programa não começa. R. Paracuê, 141, Vila Madalena, região oeste, 97450-9825. Dom. (16): a partir das 15h. Grátis. SEASON ONE ARTS & BAR O bar, que tem decoração inspirada em séries e filmes, abre as portas a partir das 19h para quem quiser ver a estreia. Boa pedida para acompanhar o programa é o drinque que leva seu nome, Game Of Thrones, feito com cerveja, bitter e jägermeister. A entrada para a exibição custa R$ 10. R. Mourato Coelho, 575, Pinheiros, região oeste, tel. 99778-2855. Dom. (16): 19h à 1h. Ingresso: R$ 10. WILLI WILLIE BAR E ARQUEARIA De inspiração medieval, o bar tem um estande de tiro com arco-e-flecha para aqueles que quiserem entrar no clima de Westeros -no domingo (16), o preço será de R$ 8 para dez tiros. O local começa a funcionar às 19h e a entrada custa R$ 10 (mulheres) e R$ 15 (homens). Al. dos Pamaris, 30, Indianópolis, região sul, tel. 5533-0020. Dom. (16): a partir das 19h. Ingresso: R$ 10 (mulher) e R$ 15 (homem).