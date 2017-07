'É um samba com uma batida mais eletrônica', diz Preta Gil sobre novo single com Pabllo Vittar

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Preta Gil, 42, afirmou nesta quinta-feira (13) que seu novo single "Decote", em parceria com a drag queen Pabllo Vittar, é um samba diferenciado com uma batida mais eletrônica. “É um samba diferenciado, mas é um samba. A raiz dele é um samba, mas é um samba mais eletrônico”, contou Preta a Tiago Abravanel, que apresenta o programa "Papo de Almoço", da Rádio Globo, sempre às quintas. Preta Gil afirmou que o clique já foi gravado e deve ser divulgado em agosto. As gravações do clipe foi gravado no Arco do Telles, considerado um dos primeiros pontos da boemia carioca, no centro do Rio, no mês passado. O hit tem letra de Pablo Bispo, Yuri Drummond e Rodrigo Gorky. A filho do músico Gilberto Gil e da empresária Sandra Gadelha também comentou sobre as outras participações especiais em seu novo álbum "Sou Preta Gil, mas sou todas as cores", como sua primeira parceria com sua madrinha, Gal Costa. “Eu achei que esse disco era um momento importante. Eu estava preparada para chamá-la. Nunca quis chamar antes por uma questão de despreparo ainda emocional, porque é uma responsa. Ela gravou uma música linda. É uma música bem de protesto, que fala muito do que eu sinto”, disse Preta. Preta também fez parcerias com Ana Carolina e “uma sofrência” com a cantora sertaneja Marilia Mendonça.