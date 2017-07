Exposições apresentam o “xerox à moda antiga”

Exposição também oferece a chance de se conhecer o processo litográfico (foto: Franklin de Freitas)

A litografia, técnica de impressão que utiliza uma pedra calcária de grão muito fino e baseia-se na repulsão entre a água e as substâncias gordurosas, estará em destaque em Curitiba nos próximos meses. É que ontem o Museu da Gravura, localizado no Solar do Barão, no Centro (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 533), inaugurou cinco novas exposições que têm em comum o uso da técnica.

Uma delas reúne o acervo de pedras litográficas do próprio museu, com imagens de rótulos comerciais antigos que eram impressos nesta técnica até final do século 19 e início do século 20. Em outra sala, serão expostas 20 gravuras do acervo do museu e, como contraponto, outra exposição apresentará os artistas que trabalham com litografia hoje, revelando suas poéticas e processos artísticos.

Frequentadores dos ateliês do Museu da Gravura também terão a chance de mostrar seus trabalhos. Nesta coletiva, eles exploram os processo gráficos da cor e damatriz perdida (reduction print) na técnica da linoleogravura. Por fim, a artista plástica Julia Kobus Arbigaus abrirá sua individual “Espelho Litográfico”, que reúne uma série de autorretratos. O trabalho, desenvolvido durante aproximadamente um ano e meio, foi tema de seu trabalho de conclusão de curso (Licenciatura em Artes Visuais – EMBAP) com ênfase na poética.



De acordo com Juliana Leonor Kudlinski, coordenadora do Museu da Gravura, além das exposições serão feitas três aulas abertas para aqueles que quiserem conhecer mais de perto a técnica. A primeira dessas aulas, realizada ontem, antes da inauguração das exposições, contou com turma lotada. As próximas duas, com datas a serem definidas, deverão acontecer em agosto, nas últimas três semanas das exposições.

“Esperamos que as pessoas conheçam e valorizem o trabalho, que é algo tão bonito, tão interessante... E aqui temos o privilégio de ter um ateliê como o do Solar do Barão, com pedras litográficas. É um privilégio de poucas cidades e que poucas pessoas conhecem”, afirm Juliana, que é também quem ministra as aulas de litografia no espaço.

Ainda segundo a coordenadora do museu, a exposição e as aulas abertas são uma oportunidade única para aqueles que quiserem conhecer mais sobre a litografia. “As exposições permitem uma leitura da evolução dessa técnica de gravura, que inicialmente tinha um uso mais comercial e depois foi ganhando qualidade artística. E o bacana é que ainda podemos utilizar o ateliê para mostrar o processo, porque só quando vê que realmente entende.”