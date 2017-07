Crianças carentes ganham óculos

O presidente do Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR), desembargador Renato Braga Bettega e o presidente da Associação Paranaense de Oftalmologia (APO), Marcello Fonseca, entregam, hoje, óculos a crianças atendidas pelo Programa Criança e Adolescente Protegidos. Essas crianças participaram da primeira ação do Programa em parceria com a APO, na Escola Municipal Professora Nancyr Cecato, no Parolin, no dia 30 de junho.

Por meio de um protocolo de intenções, assinado entre o Tribunal de Justiça do Paraná e a APO, foi possível oferecer, além da confecção de documentos de identidade, consultas oftalmológicas gratuitas a crianças e adolescentes da região. A ação, que faz parte da feira de serviços UPS-Cidadania, registrou quase 500 atendimentos em apenas um dia. Na ocasião, foram confeccionadas 267 carteiras de identidade e realizadas 227 consultas oftalmológicas, com 75 encaminhamentos para exames específicos em consultórios particulares.