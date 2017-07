Grande Curitiba registra 4 casos de roubos de hidrômetros por dia

Acordar, abrir a torneira e perceber que a caixa d’água está vazia é previsão de incômodo na certa. Mas, antes de reclamar para a Sanepar, a Companhia de Saneamento do Paraná, o consumidor deve checar se o hidrômetro, aparelho utilizado pela empresa para fazer a medição do consumo, está no lugar. O roubo da peça é mais comum do que se imagina em Curitiba e região metropolitana: de acordo com a assessoria da Sanepar, são registrados em média quatro furtos por dia.

Os furtos acontecem na maioria das vezes durante a noite. O aparelho, que custa entre R$ 35 e R$ 50 no mercado, é desmontado pelos ladrões, que vendem as peças de metal por um preço que varia de R$ 3 a R$ 7 o quilograma em locais de reciclagem. De acordo com a Sanepar, na maioria das vezes o hidrômetro é a peça mais procurada, mas há situações em que também são furtados o registro (peça que veda a circulação de água), tubos e conexões. Tudo é vendido como sucata.

O resultado pode seR desastroso: imóveis sem uma caixa d’água com grande capacidade podem ficar desabastecidos por até 48 horas, pois em caso de furtos das peças a água segue diretamente para a rua. E o consumidor pode ter de arcar com o custo das novas peças e da mão de obra.

Segundo a Sanepar, em 2016 foram registrados 2.109 furtos de hidrômetro ou outras peças em todo o Paraná, 1.446 deles em Curitiba e região metropolitana. Só nos primeiros seis meses deste ano, foram 946 ocorrências em todo o estado e 670 na Capital e nas cidades da região.

Segurança

A Sanepar está implantando um novo padrão de hidrômetro, com caixa de proteção no muro, que dificulta os roubos. O modelo subterrâneo, que também fica fora do alinhamento predial, também pode ser no modelo que pode ser trancado, permitindo o acesso apenas a pessoas autorizadas e a funcionários da Sanepar que fazem a medição do consumo.

Como proceder

O que é o hidrômetro? - É o aparelho pelo qual a Sanepar faz a medição do consumo de água. Os ladrões também podem roubar o registro (peça que veda a circulação de água), tubos e conexões

Por que ele é roubado? - Os ladrões vendem as peças de metal do hidrômetro como sucata, por um preço que varia de R$ 3 a R$ 7 o quilograma. também são furtados o registro (pela que veda a circulação de água), tubos e conexões

O que fazer? - O consumidor deve entrar imediatamente em contato com Sanepar, pelo telefone 0800 200 0115, e registrar boletim de ocorrência. O boletim poderá eximir o consumidor dos custos com a nova peça e a mão de obra. A polícia também recomenda que a ocorrência seja registrada, para mapear as os tipos de crimes mais comuns em cada região

Quem paga? - No caso de hidrômetros instalados dentro do alinhamento predial, os custos ficam por conta da Sanepar, caso o consumidor apresente o boletim de ocorrência

Como se proteger? - A Sanepar tem dois padrões de equipamento com dispositivos de segurança: a caixa de proteção subterrânea (instalada nas calçadas) e a caixa de proteção no muro (novo padrão). Ambos permitem que o hidrômetro fique trancado. Outros modelos não podem ser trancados, pois o funcionário da Sanepar precisa ter acesso ao equipamento para fazer a medição