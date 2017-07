Nova onda de frio intenso chega nesta terça-feira

O final de semana em Curitiba não deve ser difetente dos últimos dias, com temperaturas amenas desde a manhã até a noite. Já na próxima semana, uma nova onda de frio mais intensa deve chegar, com temperaturas máximas abaixo dos 10ºC e com mínimas de 4ºC na terça-feira.

O clima começa a mudar na segunda-feira, quando o dia deve ter alguma instabilidade. Já neste dia, as temperaturas máximas que vinham acima dos 20ºC, caem para apenas 16ºC.

Essa nova onda de frio deve ter uma duração grande. Até o final do mês, as temperaturas devem seguir baixas, mesmo durante as tardes, com termômetros marcando no máximo 18ºC. O inverno termina somente em setembro.