Hortas comunitárias multiplicam-se em Curitiba

Espaço ao lado dos trilhos de trens, no Cajuru, agora tem hortas para a população (foto: Franklin de Freitas)

Uma área de mil metros quadrados à margem da ferrovia acaba de ser transformada em horta comunitária no Bairro Cajuru, em Curitiba. O terreno integra a faixa de domínio da ferrovia mas, como fica isolado da linha férrea, é considerado seguro para o cultivo de alimentos. Moradores do Bairro Cajuru e da Vila Betel participaram da preparação dos canteiros. Esse é o primeiro passo do projeto Canteiros da Cidadania, que foi lançado ontem, pela Rumo, em parceria com a Prefeitura de Curitiba.

O novo espaço de cultivo se soma a outros 23 já existentes na Capital, mantidas por um programa de agricultura urbana da Prefeitura de Curitiba. O programa começou em 1986 e, atualmente, abrange um espaço de mais de 418 mil metros quadrados espalhados pela periferia de Curitiba.

A primeira horta comunitária do Canteiros da Cidadania fica nas proximidades da sede da Rumo, no Bairro Cajuru. Com o cultivo de verduras, o terreno passa a receber cuidados e há menos risco de se tornar depósito de lixo ou criadouro de insetos como o Aedes aepypti, transmissor da dengue. A experiência vai inspirar a instalação de outras hortas na capital, que estão sendo avaliadas pela Rumo.

“A exemplo dessa área, existem muitas outras que podem ser transformadas em horta. O programa Canteiros da Cidadania vai permitir o aproveitamento das margens das ferrovias, em locais seguros, com participação das comunidades diretamente beneficiadas”, afirma Carmen Maron, coordenadora de Relações Sociais da Rumo. “Queremos as margens das ferrovias mais verdes, produzindo alimentos para a população.”