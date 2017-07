O valor bruto da produção (VBP) do Paraná teve ligeira queda entre 2016 e 2017, influenciado pela produção pecuária. O VBP de 2016 que foi de R$ 66,8 bilhões, caiu para R$ 65,2 bilhões nas estimativas deste ano, segundo dados da Secretaria de Política Agrícola (SPA) do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), divulgados ontem.

Já no País, a estimativa é de alta de 4,3% — chegando a R$ 536 bilhões. Em termos nacionais, a alta é causada pela estimativa de safra recorde neste ano, estimado com base nos dados de junho deste ano.

No Paraná a produção agrícola corresponde ao maior valor do VBP — R$ 40,6 bilhões neste ano, mantendo praticamente o mesmo valor de 2016. Já a produção pecuária caiu de R$ 26,1 bilhões em 2016 para R$ 24,5bilhões em 2017.