Nos EUA, ministro discute exportação

O ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi deverá reunir-se na próxima segunda-feira com o secretário de Agricultura do governo norte-americano, Sonny Perdue, em Washington, para discutir a retomada de exportações de carne para os Estados Unidos. A visita ocorre após a suspensão, no final de junho, de todas as importações de carne fresca do Brasil, devido a preocupações recorrentes sobre a segurança dos produtos destinados ao mercado americano.