Palmeirense morre após briga com corintianos

ALEX SABINO, EDUARDO GERAQUE E LUIZ COSENZO SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O torcedor do Palmeiras, Leandro Zanho, 38, morador do ABC, morreu na madrugada desta quinta (13) após ter sido esfaqueado em uma briga de rua sob o Minhocão, na zona central da capital. O torcedor e mais dois amigos, segundo testemunhas disseram aos policiais, voltavam para casa depois de assistir ao clássico em que o Palmeiras foi derrotado pelo Corinthians por 2 a 0, no Allianz Parque, quando começou uma discussão com torcedores do Corinthians que trabalham em uma borracharia, na altura da rua Tupi. Ao ouvirem as gozações dos corintianos, os palmeirenses saíram do carro e começaram a briga.

A luta corporal começou na calçada mas foi até o meio da rua, entre os carros parados no trânsito. Eles estavam a cerca de 3 km do estádio. Durante a confusão, um dos corintianos, armado com uma faca, feriu Zanho. Socorrido à Santa Casa pelos colegas, o torcedor do Palmeiras passou por uma cirurgia mas não sobreviveu.

A polícia informa que uma das pessoas que participou da briga, Anderson Andrade, 24, está presa em flagrante e foi indiciada por homicídio qualificado. A reportagem não encontrou o advogado de defesa do suspeito. Segundo Marcello Muccio, 45, advogado de defesa de um dos funcionários da borracharia, os torcedores do Corinthians, que são parentes, agiram em legítima defesa.

Ao ver que os palmeirenses estavam espancando um dos funcionários da borracharia, um parente do dono do comércio pegou a faca e foi para cima dos agressores, desferindo os golpes que mataram Zanho, relata Muccio. "Com todo respeito à vítima, podemos ver nas imagens que os corintianos foram agredidos", disse o advogado. Em um dos vídeos feitos sobre a confusão, que não registra a briga toda, há um trecho onde palmeirenses agridem uma pessoa. De acordo com o advogado de defesa, a faca exibida pela polícia não é a que foi utilizada durante a briga.

A Polícia Civil informa que está analisando todas as imagens das câmeras de segurança da região para continuar a investigação. De acordo com Muccio, a pessoa detida em flagrante pela polícia, e que foi reconhecida pelos palmeirenses que estavam na briga, não é o autor das facadas. Zanho, que era casado e tinha três filhos, recebeu várias homenagens de amigos nas redes sociais, inclusive de torcedores do Corinthians. Não há registros, segundo a polícia, de que os envolvidos na briga sob o Minhocão pertenciam a torcidas organizadas de futebol.