Há uma tentativa de me tirar do jogo, diz Lula

CATIA SEABRA E GABRIELA SÁ PESSOA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em sua primeira declaração após ser condenado pela Lava Jato, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 71, disse, nesta quinta-feira (13), que a decisão judicial despertou sua disposição para se lançar candidato às eleições presidenciais de 2018. "Se alguém pensa que com essa sentença me tiraram do jogo, pode saber que eu tô no jogo", afirmou Lula. "E quero dizer ao meu partido que até agora não tinha reivindicado, mas vou reivindicar, de me colocar como postulante à Presidência da República em 2018."

Do lado de fora do Diretório Nacional do PT, no centro de São Paulo, a fala foi recebida com aplausos por cerca de 300 militantes, que promoveram um "abraço simbólico" a Lula. No carro de som, anunciava-se a mobilização como lançamento da pré-candidatura do petista. "Quem acha que é o fim do Lula vai quebrar a cara. Quem tem o direito de decretar o meu fim é o povo brasileiro", prosseguiu o petista.

Na rua, a mobilização, com carro de som e apoiadores erguendo bandeiras e vestindo camisetas do partido, ganhou ares de comício. "Nós vamos lançar Lula imediatamente candidato à Presidência", discursou o senador Lindbergh Farias (PT-RJ), em frente ao prédio do diretório, ao lado de Gleisi Hoffmann, presidente da legenda, e Luiz Marinho, presidente estadual. Gleisi disse que quem quiser impedir a candidatura do ex-presidente "vai responder pela instabilidade política no país": "Não vamos admitir uma eleição sem Lula". Marinho anunciou que o petista irá percorrer o país -começando, provavelmente, no próximo dia 20 de julho, quando está programada uma manifestação na avenida Paulista.

Na quarta (12), o juiz Sergio Moro, responsável pelo processo em primeira instância, sentenciou o presidente por corrupção e lavagem de dinheiro no caso do tríplex de Guarujá (SP). Na sentença que condenou Lula, Moro diz que ele recebeu vantagens indevidas da construtora OAS na forma de um tríplex reformado em Guarujá (SP). O petista não será preso agora -pelo entendimento do Supremo, só começará a cumprir a pena se a segunda instância ratificar a decisão.

Lula criticou a decisão do juiz e afirmou que irá recorrer "em todas as instâncias". "Acho que é preciso processar essa sentença no CNJ [Conselho Nacional de Justiça]. É preciso fazer processo contra quem mente, contra quem não disser a verdade nesse país", afirmou. "Ficaria mais feliz se eu fosse condenado com base numa prova. Que eles me desmascarassem. "Tá aqui ó, você realmente cometeu um erro." O que me deixa indignado, mas sem perder a ternura, é você perceber que você está sendo vítima de um grupo de pessoas que contaram a primeira mentira e vão passar a vida inteira mentindo pra poder justificar a primeira mentira que contaram, de que o Lula era dono de um tríplex", completou.

APOIO

À mesa, Lula estava acompanhado de Gleisi e de deputados da sigla. Também ficaram ao lado do ex-presidente lideranças de movimentos sociais, como Guilherme Boulos, do MTST, e Vagner Freitas, presidente da CUT. Em diversos momentos, o ex-presidente criticou os métodos da Lava Jato e da cobertura da imprensa do caso. Lula disse que, quando critica a Polícia Federal e o Ministério Público, não se refere à instituição, mas à força-tarefa da Lava Jato. "Obviamente que o Moro, ele não tem que prestar contas pra mim, eu acho que ele tem que prestar contas para a História, como eu devo prestar conta pra História. A História na verdade é quem vai dizer quem está certo e quem está errado", disse. "Eu continuo afirmando pra vocês que não é possível a gente ter um Estado Democrático de Direito, se a gente não acreditar na Justiça. E por essa crença que eu tenho no Estado de Direito e numa Justiça forte é que a Justiça não pode mentir. Ela não pode tomar decisões políticas, ela tem que tomar decisão baseada nos autos. E olha que nós trabalhamos. Porque a única prova que existe nesse processo, de não sei quantas mil páginas, é a prova da minha inocência", acrescentou.

O PT deve manter a candidatura de Lula à Presidência em 2018, afirmou, na quarta (12), o ex-ministro Tarso Genro: "Ele é a única liderança, com apelo popular e capacidade política, para encaminhar uma saída não violenta para a crise".