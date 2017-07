'Deputado da mala', Loures 'fura fila' da tornozeleira e imbróglio volta ao STF

THAIS BILENKY SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O imbróglio em torno da tornozeleira eletrônica do ex-deputado Rodrigo Rocha Loures (PMDB-PR), ex-assessor do presidente Michel Temer, voltou para o colo de Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. Nesta quinta (13), a Polícia Federal entregou ofício para que o ministro decida se o equipamento deve ficar com Loures. A saga começou quando Fachin soltou, dia 1º, Loures, acusado de receber mala com R$ 500 mil em propina destinada a Temer, segundo a Procuradoria. O Ministério da Justiça determinou que Goiás emprestasse uma tornozeleira para o ex-deputado. Mas o Estado não tinha nenhuma disponível e acabou destinando a Loures a tornozeleira que seria concedida a um homem, que por isso continuou preso. O "deputado da mala" foi acusado de ter "furado a fila". Descontente, o Ministério Público processou o governo de Goiás, que recorreu à PF, que acionou Fachin. Mas o ministro está em recesso. No plantão, Cármen Lúcia terá de decidir se a medida é urgente o suficiente para que ela atue no caso, ou a tornozeleira ficará com Loures pelo menos até que Fachin volte de férias.