Gestão Greca diz ter menor índice de comissionados

Greca: pacote reavivou discussão sobre cargos (foto: Franklin de Freitas)

A gestão do prefeito Rafael Greca (PMN) divulgou ontem estudo com base em dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) segundo o qual a atual administração municipal de Curitiba tem a menor proporção de cargos comissionados – aqueles preenchidos sem concurso público, por indicação política – em relação ao número total de servidores entre as capitais do País.

Além disso, aponta o levantamento, a prefeitura curitibana teria hoje o segundo menor índice de comissionados em relação à população e o terceiro menor número absoluto de comissionados entre as capitais brasileiras.

A questão voltou à tona recentemente, durante a votação do pacote de medidas de ajuste fiscal proposto por Greca. Na ocasião, sindicatos dos servidores criticaram as medidas de austeridade – que incluíram o adiamento do reajuste salarial anual e a suspensão de planos de carreira da categoria – apontando que a prefeitura poderia cortar gastos reduzindo o número de comissionados.

Um dos itens do pacote também suscitou discussões, ao estabelecer um teto de 3,9% da receita corrente líquida para despesas com cargos em comissão e funções gratificadas. O relator da matéria na Câmara Municipal, vereador Fabiano Braga Cortes (PSD) chegou a afirmar que a proposta poderia dar margem ao aumento do número de comissionados.

Segundo o Perfil dos Municípios Brasileiros, em Curitiba há um comissionado para cada grupo de 92 servidores, alega a gestão Greca. O Rio de Janeiro seria a segunda capital com menos comissionados em relação ao quadro funcional: um a cada 59 servidores. Em terceiro fica Campo Grande (MS): 1/36.

Proporção - Segundo o levantamento, em números absolutos de cargos, apenas Campo Grande e Florianópolis (SC) possuem menos comissionados na administração direta e indireta, aponta o levantamento. As duas cidades, no entanto, registram um número significativamente menor de habitantes e de servidores totais do que a capital paranaense, destaca a prefeitura. A capital de Mato Grosso do Sul tem 8% menos comissionados, mas a população não chega à metade da curitibana: 863 mil habitantes contra 1,9 milhão, de acordo com o IBGE. Já a capital catarinense registra 29% menos comissionados, e sua população é 75% menor que a de Curitiba. Em Campo Grande, há um para cada 36 servidores concursados e em Florianópolis, um para 31.

Em relação à população, a capital paranaense tem um comissionado para cada 3.481 habitantes. Apenas em Salvador (BA) há mais habitantes para cada vaga comissionada da administração: um para 3.700. A capital baiana, no entanto, tem um volume total de cargos em comissão 46% maior do que Curitiba, aponta o estudo.

Em São Paulo, maior cidade brasileira, os comissionados representam 4,4% da força de trabalho do funcionalismo municipal, com proporção de 1 a cada 22 servidores. Em Curitiba, eles representam atualmente 1,5%. A capital paulista tem 13 vezes mais comissionados que Curitiba para uma população que é seis vezes maior. Porto Alegre e Belo Horizonte somam 3,1% de comissionados em relação ao total de servidores, segundo o IBGE.

Vagas - “A questão dos comissionados é muitas vezes discutida apenas do ponto de vista político, mas temos uma estrutura enxuta nesta área e uma gestão muito responsável em relação aos comissionados que atuam na Prefeitura”, argumenta o secretário de Governo, Luiz Fernando Jamur.

Curitiba tem um número fixo de comissionados: 606. Atualmente, a gestão ocupou 501 vagas – ou 21% a menos do que tem direito, afirma a prefeitura. Esse número é também menor do que o apurado à época do levantamento do IBGE, que contou 544 comissionados. O Executivo não pode criar nenhum cargo em comissão sem receber aval da Câmara Municipal. Para isso, é preciso enviar e aprovar projeto de lei na Casa. Jamur diz que a gestão Greca não pretende criar mais nenhum cargo em comissão.