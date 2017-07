Prefeito e vice condenados

A Justiça condenou o prefeito de Guaporema (Noroeste), Célio Marcos Barranco (PSDB), o “Marcão Barranco”, e o vice, José Roberto Catenacci (PTB), o Turbina, por compra de votos na eleição de 2016. Os dois são acusados de trocarem votos por combustíveis.

Cabe recurso da decisão e os dois poderão continuar nos cargos até o trânsito em julgado do caso. Os dois negam as acusações.

Na sentença, a juíza Fernanda Batista Dornelles determinou a cassação dos direitos políticos de ambos por oito anos, e o pagamento de multa de R$ 32 mil cada um. Na decisão, a magistrada afirma ter havido comprovação, através de depoimentos e mensagens eletrônicas, além de depósitos bancários, que a coligação que apoiou os dois candidatos deu dinheiro a eleitores para compra de combustíveis. Uma família também teria recebido recursos para custear uma mudança. Uma testemunha que atuou como fiscal na eleição, afirmou em depoimento ter notado movimentação atípica em um posto de combustíveis da cidade, com motoristas abastecendo seus veículos sem pagar.