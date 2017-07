Maduro afirma que procuradora é mentirosa

Venezuela — O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, voltou a atacar duramente a procuradora-geral do país, Luisa Ortega Díaz, qualificando-a de “mentirosa” e acusando-a de permitir a “impunidade criminal”. “Luisa Marbelia Ortega Díaz é uma mentirosa e cairá na memoria dela todo o sangue derramado, tão logo haja justiça”, sentenciou Maduro na quarta-feira em um ato no qual recebeu um informe de uma comissão do governo que investigou os fatos de violência ocorridos durante uma onda de protestas em 2014. “O Ministério Público tem permitido uma impunidade criminal, é cúmplice dos delitos, e há sido cúmplice de crimes, da conspiração, e se lava a cara por um lado por outro mete um punhal contra a democracia”, disse Maduro. O Tribunal Supremo de Justiça (TSJ) da Venezuela concedeu, na noite de quarta-feira prisão domiciliar ao parlamentar de oposição Wilmer Azuaje, cinco dias depois que o líder da oposição Leopoldo López foi beneficiado com uma medida idêntica. “O cidadão Wilmer José Azuaje Cordero, membro do Conselho Legislativo do estado de Barinas, deve ficar detido em sua residência”, diz o comunicado.

Nobel

China — O Nobel da Paz Liu Xiaobo, um símbolo das esperanças do movimento democrático de 1989 na Praça da Paz Celestial na China, morreu na prisão ontem, após uma longa batalha contra o câncer, informou um comunicado do governo de Pequim. Ele tinha 61 anos e cumpria sentença de 11 anos de prisão por incitar a subversão. No início de junho, Liu recebeu liberdade condicional para tratar seus problemas de saúde. Depois disso, recebia tratamento sob guarda policial em um hospital no nordeste chinês. Liu ficou preso desde o fim de 2008.

Cooperação

França — Os Estados Unidos e a França pretendem trabalhar juntos contra o terrorismo e pela estabilização da situação da situação no mundo árabe. Ao menos esta é a intenção dos líderes dos países, Donald Trump e Emmanuel Macron, que se encontraram ontem em Paris. Trump e Macron falaram em trabalhar diplomaticamente em conjunto para resolver os problemas políticos na Líbia, no Iraque e na Síria. “Vivemos em um mundo complexo e temos de nos respeitar”, afirmou o presidente americano, que rasgou elogios a Macron e aos franceses.

Abusos

México — Deter pessoas arbitrariamente é um fenômeno “cotidiano e frequente” no México, que abre caminho a outras formas de violações aos direitos humanos, como a tortura, assinalou um informe divulgado hoje pela ONG Anistia Internacional (AI). “Constatamos que há muitos anos as detenções arbitrárias são muito comuns no país, e que essa é a forma habitual de trabalho da polícia”, disse Carlos Zazueta, investigador da AI para o México e um dos autores do informe. O relatório detalha as formas como se realizam as detenções.

Proteção

Estados Unidos — Com a liberação da cidade de Mossul, pelo exército iraquiano, uma das maiores preocupações dos representantes da Nações Unidas no local passa a ser a proteção de sobreviventes que foram vítimas do grupo terrorista Estado Islâmico (EI). Especialmente no que se refere à reinserção das mulheres e meninas mantidas em cativeiro pelo grupo. Em comunicado, a representante especial do secretário-geral da ONU sobre Violência Sexual em Áreas de Conflito, Pramila Patten, afirmou que as mulheres têm que voltar para casa em segurança.