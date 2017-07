Um menino chamado apenas de Gugu Gaiteiro gravou sua versão de Sweet Dreams, música da banda Eurythmics lançada em 1983. O vídeo com a gravação fez a internet entrar em colapso.

A partir desse momento, um leque imenso de possibilidades se abriu. Imagina quantos vídeos serão feitos com essa trilha sonora… Já tô imaginando… CACHORRO DIRIGINDO TRATOR AO SOM DE SWEET DREAMS DO GUGU GAITEIRO.mp4

Que venham os remixes, eu tô pronto.

Da Rússia brasileira

Você já viu personagem de videogame que passa mal?

MOÇO, VOCÊ TÁ BEM?

MOÇO, eu quero meu carro azul agora. Com bolinhas.

Moço se eu chamar a ambulância ela vai atropelar nós dois…

MOÇO ACORDA POR FAVOR!

Proerd é o programa, Proerd é a solução