Sorteio da Quina acumula e prêmio pode chegar a R$ 10 milhões

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nenhum apostador acertou as cinco dezenas do concurso 4.428 da Quina. O prêmio estimado do próximo sorteio é de R$ 10.000.000,00. Os números sorteados nesta quinta-feira (13), em Ipameri, GO, foram: 23, 39, 47, 51 e 64. Confira o rateio: Quina - 5 números acertados - Não houve acertador Quadra - 4 números acertados - 142 apostas ganhadoras, R$ 4.831,54 Terno - 3 números acertados - 9166 apostas ganhadoras, R$ 112,55 Duque - 2 números acertados - 209204 apostas ganhadoras, R$ 2,71

DUPLA SENA

O concurso 1.667 da Dupla Sena também não teve acertador em nenhuma das faixas. O prêmio estimado do próximo sorteio é de R$ 5.000.000,00. Os números sorteados nesta quinta-feira (13), em Ipameri , GO, foram: 1º sorteio - 03, 13, 22, 24, 35, 36; 2º sorteio - 02, 17, 36, 39, 44 e 48. Confira o rateio: Premiação - 1º Sorteio - Sena - 6 números acertados - Não houve acertador Quina - 5 números acertados - 15 apostas ganhadoras, R$ 5.988,60 Quadra - 4 números acertados - 1283 apostas ganhadoras, R$ 80,01 Terno - 3 números acertados - 20494 apostas ganhadoras, R$ 2,30 Premiação - 2º Sorteio Sena - 6 números acertados - Não houve acertador Quina - 5 números acertados - 9 apostas ganhadoras, R$ 8.250,06 Quadra - 4 números acertados - 1020 apostas ganhadoras, R$ 92,43 Terno - 3 números acertados - 26977 apostas ganhadoras, R$ 1,90

TIMEMANIA

Nenhum apostador acertou as sete dezenas do concurso 1.056 da Timemania. O prêmio estimado do próximo sorteio é de R$ 1.500.000,00. Os números sorteados nesta quinta-feira (13), em São Paulo, foram: 09, 29, 30, 45, 46, 51 e 73. O time de Coração é o ABC (RN). Confira o rateio: 7 números acertados - Não houve acertador! 6 números acertados - 3 apostas ganhadoras, R$ 27.200,37 5 números acertados - 101 apostas ganhadoras, R$ 1.154,18 4 números acertados - 2262 apostas ganhadoras, R$ 6,00 3 números acertados - 23646 apostas ganhadoras, R$ 2,00