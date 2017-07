Sem 'Game of Thrones', Emmy anuncia indicados

As Academias de Arte e Ciência Televisivas divulgaram ontem as aguardadas indicações para a premiação dos Emmy Awards de 2017. O prêmio é considerado mais importante da televisão, o "Oscar" das séries e programas de TV. Neste ano, a série Game of Thrones, sempre favorita, ficou de fora da disputa porque a sua sétima temporada só estreia neste domingo, 16, já fora do período elegível para 2017. Quem lidera as indicações é Westworld, com 22 nomeações, incluindo de melhor ator em drama para Anthony Hopkins e melhor atriz em drama para Evan Rachel Wood. A série ainda concorre em categorias como melhor direção e roteiro, além de prêmios técnico. Stranger Things vem logo em seguida, com 18 indicações. Outro destaque foi a indicação póstuma para a atriz Carrie Fisher por sua participação em Catastrophe, uma série de comédia da Amazon. Ela tinha acabado de filmar as cenas que foram ao ar no sexto episódio pouco antes da sua morte em dezembro, aos 60 anos. A cerimônia de premiação do Emmy 2017 acontece no dia 17 de setembro.



TODOS OS INDICADOS

Melhor Série de Drama

Better Call Saul (AMC)

Stranger Things (Netflix)

House of Cards (Netflix)

The Crown (Netflix)

The Handmaid’s Tale (Hulu)

This Is Us (NBC)

Westworld (HBO)

Melhor Série de Comédia

Atlanta (FX)

Black-ish (ABC)

Master of None (Netflix)

Modern Family (ABC)

Silicon Valley (HBO)

Unbreakable Kimmy Schmidt (Netflix)

Veep (HBO)

Melhor Telefilme

A Vida Imortal de Henrietta Lacks (HBO)

Black Mirror: San Junipero (Netflix)

Dolly Parton's Christmas Of Many Colors: Circle Of Love

O Mago das Mentiras (HBO)

Sherlock: The Lying Detective (BBC)

Melhor Minissérie ou Série Limitada

Big Little Lies (HBO)

Fargo (FX)

Feud: Bette and Joan (FX)

Genius (NatGeo)

The Night Of (HBO)

Melhor Ator em Série de Drama

Anthony Hopkins (Westworld)

Bob Odenkirk (Better Call Saul)

Kevin Spacey (House of Cards)

Matthew Rhys (The Americans)

Liev Schreiber (Ray Donovan)

Sterling K. Brown (This Is Us)

Milo Ventimiglia (This Is Us)

Melhor Atriz em Série de Drama

Claire Foy (The Crown)

Elisabeth Moss (The Handmaid’s Tale)

Evan Rachel Wood (Westworld)

Keri Russell (The Americans)

Robin Wright (House of Cards)

Viola Davis (How to Get Away with Murder)

Melhor Ator Coadjuvante em Série de Drama

David Harbour (Stranger Things)

Jeffrey Wright (Westworld)

John Lithgow (The Crown)

Jonathan Banks (Better Call Saul)

Mandy Patinkin (Homeland)

Ron Cephas Jones (This Is Us)

Michael Kelly (House of Cards)

Melhor Atriz Coadjuvante em Série de Drama

Ann Dowd (The Handmaid's Tale)

Chrissy Metz (This Is Us)

Millie Bobby Brown (Stranger Things)

Thandie Newton (Westworld)

Samira Wiley (The Handmaid's Tale)

Uzo Aduba (Orange Is the New Black)

Melhor Ator Convidado em Série de Drama

Ben Mendelsohn (Bloodline)

BD Wong (Mr. Robot)

Brian Tyree Henry (This Is Us)

Denis O'Hare (This Is Us)

Hank Azaria (Ray Donovan)

Gerald McRaney (This Is Us)

Melhor Atriz Convidada em Série de Drama

Alexis Bledel (The Handmaid’s Tale)

Alison Wright (The Americans)

Ann Dowd (The Leftovers)

Cicely Tyson (How to Get Away With Muder)

Shannon Purser (Stranger Things)

Laverne Cox (Orange Is the New Black)

Melhor Ator em Série de Comédia

Anthony Anderson (Black-ish)

Aziz Ansari (Master of None)

Donald Glover (Atlanta)

Jeffrey Tambor (Transparent)

Zach Galifianakis (Baskets)

William H. Macy (Shameless)

Melhor Atriz em Série de Comédia

Pamela Adlon (Better Things)

Ellie Kemper (Unbreakable Kimmy Schmidt)

Alison Janney (Mom)

Julia Louis-Dreyfus (Veep)

Lily Tomlin (Grace & Frankie)

Jane Fonda (Grace & Frankie)

Tracee Ellis Ross (Black-ish)

Melhor Ator Coadjuvante em Série de Comédia

Alec Baldwin (Saturday Night Live)

Louie Anderson (Baskets)

Matt Walsh (Veep)

Tituss Burgess (Unbreakable Kimmy Schmidt)

Tony Hale (Veep)

Ty Burrell (Modern Family)

Melhor Atriz Coadjuvante em Série de Comédia

Anna Chlumsky (Veep)

Vanessa Bayer (Saturday Night Live)

Judith Light (Transparent)

Kate McKinnon (Saturday Night Live)

Kathryn Hahn (Transparent)

Leslie Jones (Saturday Night Live)

Melhor Ator Convidado em Série de Comédia

Dave Chappelle (Saturday Night Live)

Hugh Laurie (Veep)

Matthew Rhys (Girls)

Lin-Manuel Miranda (SNL)

Riz Ahmed (Girls)

Tom Hanks (Saturday Night Live)

Melhor Atriz Convidada em Série de Comédia

Wanda Sykes (Black-ish)

Carrie Fisher (Catastrophe)

Becky Ann Baker (Girls)

Angela Bassett (Master of None)

Kristen Wiig (Saturday Night Live)

Melissa McCarthy (Saturday Night Live)

Melhor Ator em Série Limitada ou Telefilme

Benedict Cumberbatch (Sherlock: The Lying Detective)

Ewan McGregor (Fargo)

Geoffrey Rush (Genius)

John Turturro (The Night Of)

Riz Ahmed (The Night Of)

Robert De Niro (O Mago das Mentiras)

Melhor Atriz em Série Limitada ou Telefilme

Carrie Coon (Fargo)

Jessica Lange (Feud: Bette and Joan)

Nicole Kidman (Big Little Lies)

Felicity Huffman (American Crime)

Reese Witherspoon (Big Little Lies)

Susan Sarandon (Feud: Bette and Joan)

Melhor Ator Coadjuvante em Série Limitada ou Telefilme

Alfred Molina (Feud: Bette and Joan)

Alexander Skarsgard (Big Little Lies)

David Thewlis (Fargo)

Bill Camp (The Night Of)

Michael Kenneth Williams (The Night Of)

Stanley Tucci (Feud: Bette and Joan)

Melhor Atriz Coadjuvante em Série Limitada ou Telefilme

Jackie Hoffman (Feud: Bette and Joan)

Judy Davis (Feud: Bette and Joan)

Laura Dern (Big Little Lies)

Michelle Pfeiffer (O Mago das Mentiras)

Regina King (American Crime)

Shailene Woodley (Big Little Lies)

Melhor Direção em Série de Drama

Better Call Saul, Witness, Vince Gilligan

The Crown, Hyde Park Corner, Stephen Daldry

The Handmaid's Tale, Offred, Reed Morano

The Handmaid's Tale, The Bridge, Kate Dennis

Homeland, America First, Lesli Linka Glatter

Stranger Things, Chapter One: The Vanishing of Will Byers, Matt e Ross Duffer

Westworld, The Bicameral Mind, Jonathan Nolan

Melhor Direção em Série de Comédia

Atlanta, B.A.N, Donald Glover

Silicon Valley, Intellectual Property, Jamie Babbit

Silicon Valley, Server Error, Mike Judge

Veep, Blurb, Morgan Sackett

Veep, Groundbreaking, David Mandel

Veep, Justice, Dale Stern

Melhor Direção em Série Limitada ou Telefilme

Big Little Lies, Jean-Marc Vallée

Fargo, The Law Of Vacant Places, Noah Hawley

Feud: Bette and Joan, And the Winner Is... (The Oscars Of 1963), Ryan Murphy

Genius, Einstein: Chapter One, Ron Howard

The Night Of, The Art of War, James Marsh

The Night Of, The Beach, Steven Zaillian

Melhor Roteiro em Série de Drama

The Americans, The Soviet Division - Joel Fields e Joe Weisberg

Better Call Saul, Chicanery - Gordon Smith

The Crown, Assassins - Peter Morgan

The Handmaid's Tale, Offred - Bruce Miller

Stranger Things, Chapter One: The Vanishing Of Will Byers - The Duffer Brothers

Westworld, The Bicameral Mind - Lisa Joy, Jonathan Nolan

Melhor Roteiro em Série de Comédia

Atlanta, B.A.N, Donald Glover

Atlanta, Streets On Lock, Stephen Glover

Master Of None, Thanksgiving, Aziz Ansari, Lena Waithe

Silicon Valley, Success Failure, Alec Berg

Veep, Georgia, Billy Kimball

Veep, Groundbreaking, David Mandel

Melhor Roteiro em Série de Limitada ou Telefilme

Big Little Lies, David E. Kelley

Black Mirror: San Junipero, Charlie Brooker

Fargo: The Law of Vacant Places, Noah Hawley

Feud: Bette And Joan - And The Winner Is... (The Oscars of 1963) - Ryan Murphy

Feud: Bette and Joan - Pilot, Jaffe Cohen, Michael Zam, Ryan Murphy

The Night Of, The Call Of The Wild, Richard Price, Steven Zaillian

Melhor Programa de Variedades

Full Frontal With Samantha Bee

Jimmy Kimmel Live

Last Week Tonight With John Oliver

The Late Late Show With James Corden

The Late Show With Stephen COlbert

Real Time With Bill Maher

Melhor Apresentador

Alec Baldwin

W. Kamau Bell

RuPaul Charles

Heidi Klum e Tim Gunn

Gordon Ramsay

Martha Stewart e Snoop Dogg

