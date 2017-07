Lady Gaga é pedida em casamento pelo namorado

A cantora Lady Gaga pode subir ao altar na vida real. Apesar de estar namorando o agente de talentos Christian Carino há apenas 6 meses, o casal já estaria planejando juntar as escovas de dente em breve. Segundo o que a revista Life & Style publicou ontem, Christian teria feito um pedido de forma bastante tradicional e romântica. Ele e Gaga moram em Los Angeles, mas o agente fez questão de viajar para Nova York para se encontrar com os pais da estrela, Joe e Cynthia Germanotta. Ele pediu a mão da cantora pessoalmente para o pai dela. Segundo uma fonte, depois desse pedido todo formal, os pais de Lady Gaga, de 31 anos, aprovaram o genro, de 48.

Sem Game of Thrones, Emmy anuncia indicados

As Academias de Arte e Ciência Televisivas divulgaram ontem as aguardadas indicações para a premiação dos Emmy Awards de 2017. O prêmio é considerado mais importante da televisão, o "Oscar" das séries e programas de TV. Neste ano, a série Game of Thrones, sempre favorita, ficou de fora da disputa porque a sua sétima temporada só estreia neste domingo, 16, já fora do período elegível para 2017. Quem lidera as indicações é Westworld, com 22 nomeações, incluindo de melhor ator em drama para Anthony Hopkins e melhor atriz em drama para Evan Rachel Wood. A série ainda concorre em categorias como melhor direção e roteiro, além de prêmios técnico. Stranger Things vem logo em seguida, com 18 indicações. Outro destaque foi a indicação póstuma para a atriz Carrie Fisher por sua participação em Catastrophe, uma série de comédia da Amazon. Ela tinha acabado de filmar as cenas que foram ao ar no sexto episódio pouco antes da sua morte em dezembro, aos 60 anos. A cerimônia de premiação do Emmy 2017 acontece no dia 17 de setembro.

Monica Iozzi sobre Brasília: “Usam assédio sexual como assédio moral”

A atriz Monica Iozzi contou alguns babados dos bastidores de Brasília no programa Conversa com Bial, na noite de quarta-feira. "Respire pela boca. Os corredores do Congresso são de carpete, não tem ar condicionado, é aquela temperatura", começou. Em seguida, ela contou sobre as dificuldades de ser mulher naquele local. "Saiba lidar com as cantadas pesadas, que podem te ofender e machucar", disse. "Eles (políticos e assessores) usam o assédio sexual como assédio moral. Não é porque ele está a fim de você, mas ele tenta te diminuir, te pôr no lugar de objeto, então você tem de se colocar muito", declara Monica. Por fim, a atriz disse que é preciso estudar muito para ser repórter em Brasília.

Sonia Abrão critica caráter de Anitta

A apresentadora Sonia Abrão alfinetou novamente a cantora Anitta, desta vez em entrevista ao Ritmo Brasil, da RedeTV!. "Ela tropeça na própria personalidade. Acho que, como pessoa, Anitta tem a profundidade de um pires. Ela não amadurece, não desenvolve, não tem uma visão mais ampla das coisas", afirmou. Ela ainda ressaltou que não pretende se dar bem com a funkeira após críticas recebidas por meio do Twitter: "Fica por conta da justiça divina, não quero saber de papo. Deixa ela falar, porque não dá nem para me preocupar. As coisas que ela fala são rasas demais, às vezes são até demonstração de falha de caráter. Quero distância". O programa vai ao ar neste sábado, às 18h30, na RedeTV!

Níver do dia

Silvio Luiz, locutor brasileiro, 83 anos