Diego Souza volta com gol, Sport bate Chapecoense e pula para o 5º lugar

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Sport conseguiu sua quarta vitória seguida no Campeonato Brasileiro nesta quinta-feira (13): 3 a 0 sobre a Chapecoense, na Arena Pernambuco, pela 13ª rodada. André fez o primeiro e o terceiro gols, enquanto Diego Souza, em seu retorno ao time após o fim da "novela" com o Palmeiras, também deixou sua marca nos acréscimos. Com o triunfo em casa, a equipe de Vanderlei Luxemburgo subiu para a quinta posição, com 21 pontos dois atrás do quarto colocado Flamengo. Já a Chape, com 15 pontos, está em 14º, dois pontos acima do Avaí, primeiro time dentro da zona do rebaixamento. O Sport volta a campo pelo Campeonato Brasileiro na próxima segunda-feira (17), quando visita o Botafogo no estádio Nilton Santos. A Chapecoense, por sua vez, entra em campo um dia antes, no domingo (16), para receber o São Paulo na Arena Condá. Depois de ficar de fora da vitória sobre o Coritiba na última rodada, alegando problemas pessoais que o fizeram viajar ao Rio de Janeiro, e de ver sua longa negociação com o Palmeiras ter um desfecho negativo, Diego Souza voltou ao time do Sport. O camisa 87 começou no banco, entrou no intervalo e foi bastante aclamado pela torcida na Arena Pernambuco. De destaque, um bonito chapéu no meio-campo e um gol de cabeça nos acréscimos. A Chapecoense adotou uma postura reativa na Arena Pernambuco e se fechou na defesa, esperando um erro do Sport para sair em contra-ataque. E a estratégia quase deu certo duas vezes no primeiro tempo. Primeiro, Arthur Caike recebeu de Wellington Paulista após roubada de bola e chutou por cima; depois, foi Arthur quem retribuiu e acionou Wellington na área, mas a finalização saiu torta novamente. Mas foi o Sport quem saiu na frente no segundo tempo. André abriu o placar aos 17min em uma tabela com Éverton Felipe. O triunfo pernambucano só foi definido nos acréscimos. Em mais uma assistência de Mena, que já havia dado uma no triunfo contra o Coritiba, Diego Souza cabeceou para fazer 2 a 0 aos 47min. O terceiro gol saiu dois minutos depois, novamente com André, após receber cruzamento da direita de Samuel Xavier. Foi o sexto gol de André, que está entre os cinco principais artilheiros do Brasileiro. SPORT Magrão (Agenor); Samuel Xavier, Ronaldo Alves, Durval, Sander (Diego Souza); Patrick, Rithely; Osvaldo (Rogério), Everton Felipe, Mena; André. T.: Vanderlei Luxemburgo CHAPECOENSE Jandrei; Apodi, Douglas Grolli, Victor Ramos, Reinaldo; Lucas Mineiro, Andrei Girotto (Luiz Antônio); Seijas (Dodô), Lucas Marques (Lourency), Arthur Caike; Wellington Paulista. T.: Vinícius Eutrópio Estádio: Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE) Juiz: Dyorgines José Padovani de Andrade (ES) Gols: André, aos 17 e aos 49min, e Diego Souza, aos 47mindo 2º tempo Cartões amarelos: Patrick e Ronaldo Alves (Sport); Reinaldo, Andrei Girotto, Lucas Marques, Douglas Grolli, Arthur Caike, Apodi e Lucas Mineiro (Chapecoense)