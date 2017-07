Últimas sessões de homenagem a Leminski

O espetáculo Por 'Um Lindésimo de Segundo', homenagem ao poeta paranaense Paulo Leminski, está na última semana. A peça está em cartaz no teatro Novelas Curitibanas até este domingo, com entrada franca. Há sessões hoje e amanhã, às 20 horas.

A peça, que celebra a obra de Paulo Leminski, é um experimento artístico, com trechos de poemas, crônicas e até falas do poeta, permeadas por um repertório completo de músicas compostas em parceria com o artista, entre inéditas e clássicos.

Entre as canções, a que dá nome ao espetáculo, além de Oração de um suicida, Sopa rala, Razão de ser, Luva de pelica, O amor acaba e muitas outras. As execuções são acompanhadas pela singular presença do músico Paulo Teixeira ao piano, guitarrista da Banda Blindagem, que foi amigo e parceiro musical de Leminski.

Serviço:

Por um lindésimo de segundo

Onde: Teatro Novelas Curitibanas (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 1.222).

Quando: Sexta-feira, às 20h; sábados, às 18h e 20h; e domingos, às 19h.

Quanto: Grátis