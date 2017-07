SESI Portão apresenta espetáculo circense

Férias tem que ter diversão. O Sesi Portão vai proporcionar isso às famílias neste fim de semana com a ajuda de um palhaço muito especial. Peralta que só ele, Pituim sonha em ter seu próprio circo. Em cartaz no Teatro Sesi Portão, neste domingo, às 16 horas.

De uma hora para a outra, então, ele decide armar a sua lona onde ele mesmo é o mágico, o equilibrista, o apresentador e tudo o mais. A peça “Peraltagens, quase um circo” instiga adultos e crianças a reviver a magia do brincar e do sonhar, além de render muitas risadas. Esse divertido espetáculo vai ser apresentado para toda a família no Teatro Sesi Portão, neste domingo, às 16h. Os ingressos podem ser adquiridos a R$ 10,00 (meia) e R$ 20,00 (inteira), uma hora antes do espetáculo, na bilheteria do espaço.

Serviço

SESI Portão apresenta Espetáculo “Peraltagens, quase um circo”

Onde: Teatro SESI Portão (Rua Padre Leonardo Nunes, 180 – Portão)

Quando: 16 de julho, domingo, às 16 horas

Quanto: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)

