Rosy Greca faz lançamento de livro para crianças

Rossy Greca: tarde de autógrafos (foto: Divulgação)

A compositora, artista, autora e arte-educadora Rosy Greca lança amanhã mais uma obra para o público infantil. É o livro 'Bola do Tempo e Outras Histórias para Crianças', que se soma aos seus onze CDs infantis e a mais de 60 trilhas sonoras que já produziu para o teatro. Essa é uma produção de 84 págique traz quatro histórias do cotidiano vivido pela escritora e também de algumas inspirações em uma leitura voltada aos pequenos leitores de até sete anos. 'A Bola do Tempo' é um livro de histórias infantis, quando pessoas de almas inquietas decantam a poesia, deixando o trivial no fundo das horas vividas.

As pontuais ilustrações são assinadas por Marcia Zséliga e Rhavi Carneiro. No evento de lançamento, além da sessão de autógrafos, Rosy fará uma contação de histórias da obra regadas a algumas canções. O evento é aberto ao público e acontece na Livraria Curitiba, no Shopping Curitiba, às 17h30.



Serviço

O que: Lançamento do livro A Bola do Tempo e Outras Histórias para Crianças

Quando: 15 de julho às 17h30

Onde: Livraria Curitiba – Shopping Curitiba

Quanto: entrada gratuita, livro à venda no local a R$ 39,90