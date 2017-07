O 11o Jogarta acontece das 13h30 às 18 horas de sábado (15). Em julho, ele acontece na Gibiteca de Curitiba com um tema especialmente voltado para o espaço: Histórias em Quadrinhos. O projeto vem há quase um ano, através seus encontros, oferecendo a oportunidade para qualquer pessoa interessada aprender e se divertir com os últimos lançamentos de jogos de tabuleiro, estratégia, cardgames, LARPs, e RPGs, bem como oferecendo oficinas relacionadas ao tema. Para isso, há uma equipe para atender iniciantes e veteranos de todas as idades.

Nesta edição, são ofertadas um total de mais de 100 vagas simultâneas distribuídas entre jogos de RPG, de tabuleiro e oficinas dentro da temática do mês. Entre elas, uma aventura em que os jogadores serão integrantes dos grandes heróis da DC da Liga da Justiça e enfrentarão nada mais nada menos que o próprio Batman como seu inimigo. Há também uma oficina de combate viking e de desenho, com Fulvio Pacheco, além de aventuras dos RPG brasileiros Tormenta e Jaguareté: O Encontro, do Museu de Arqueologia e Etnologia da UFPR. As atrações acontecem de maneira simultânea e são planejadas permitindo aos participantes experimentarem mais de uma atividade durante o evento.

A entrada é franca, no entanto os interessados a participar estão convidados a doarem 1 kg de alimento não perecível (que pode ser arroz, feijão, macarrão ou 1 litro de leite de caixa longa vida), que será encaminhado pelo projeto para o abrigo de menores da Acridas (Associação Cristã de Assistência Social).