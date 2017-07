Criolo apresenta show de novo álbum

Criolo: show de 'Espiral de Ilusão' (foto: Divulgação/Caroline Bittencourt)

Produzido por Daniel Ganjaman e Marcelo Cabral, o novo trabalho do artista apresenta dez sambas inéditos, nove deles autorais, compostos ao longo de toda carreira dele. Única apresentação no Guairão, neste domingo, às 20h.

Definido como a realização de um sonho antigo, foi gravado no Estúdio El Rocha em abril de 2017. A turnê Espiral de Ilusão começou em Porto Alegre no dia 27 de maio, seguida por duas noites no Circo Voador, Rio de Janeiro, dias 2 e 3 de junho.

"Sempre tive um carinho muito grande por samba e um desejo muito grande de um dia gravar um disco de samba. Música é muito forte e samba é algo muito especial pra nós, pra todo nosso povo, pra nossa cidade, pra minha família. Muita coisa me visitou e desaguou em forma de samba sem que eu pedisse. As músicas começaram a ser um martelo e um formão, que visita a carne e o coração", afirma Criolo.



Serviço:

Criolo - Espiral de Ilusão

Dia: 16 de julho, às 20h

Onde: Auditório Bento Munhoz da Rocha Netto - Guairão

Classificação: 16 anos

Ingressos: de R$ 100 a R$ 160, de acordo com o setor