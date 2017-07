Veja outros shows em Curitiba

Banda Mulamba

Sexteto feminino levanta a sua bandeira poética neste sábado, em São José dos Pinhais

Onde: Teatro Sesi São José dos Pinhais (Rua Quinze de Novembro, 1800 – São José dos Pinhais)

Quando: 15 de julho, sábado, às 20 horas

Quanto: Adquirido mediante a troca por 1 litro de leite. Os ingressos devem ser trocados 30 minutos antes do show, na bilheteria do teatro.

Soviet 4 anos

Casa terá a Banda Uó, de rock/pop, e Stardust com Johnny Luxo e Boss in Drama

Onde: Soviet Bar (Rua Bispo Dom José, 2277 - Batel, Curitiba)

Quando: Banda Uó + DJs ADRN (Hoje, às 23 horas) e Stardust com Boss in Drama e Johnny Luxo + DJs Duda Rezende, Fefo, Luiz Motta e Pedrô (Amanhã, às 23 horas)

Quanto: R$ 40

Artistas no Jokers

O bar recebe as bandas Gretchen Cadillac e Black Pipe (com a participação de Edu K – Defalla) e o DJ Edu K.

Onde: Jokers (R. São Francisco, 164- Centro Histórico)

Quando: Hoje, às 22 horas

Quanto: R$ 20

Inimigos da HP

De volta a capital, a banda se apresenta no Wood’s na noite de hoje

Onde: Wood´s Curitiba (Rua General Mário Tourinho, 387 – Seminário)

Quando: Hoje, às 22h30

Quanto: R$ 20 (feminino) e R$ 40 (masculino) com nome na lista do evento.