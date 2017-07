Curitiba será palco do Subtropikal neste fim de semana

Subtropikal 30 oficinas e workshops dispostos em espaços criativos (foto: Divulgação)

Após grande sucesso em sua estreia no ano de 2016, o festival Subtropikal ganhará uma nova edição a partir deste sábado (15), em Curitiba. O maior evento de criatividade urbana do Brasil, que no ano passado movimentou milhares de pessoas, vai envolver mais de 15 espaços em diversos bairros da Capital em sua programação oficial, até o dia 22 de julho, oferecendo atividades gratuitas e pagas distribuídas ao longo de uma semana.

Assim como no ano passado, o Subtropikal se divide em três plataformas: Reflita, Explore e Curta. A primeira delas corresponde ao fórum de discussões, que nos dias 19 e 20 de julho vai levar à Capela Santa Maria debates a respeito de diversos temas como assimilação cultural, a nova política, tecnologia e ressignificação de espaços urbanos. O empresário Facundo Guerra, um dos grandes responsáveis pela nova cara da noite paulistana, e as sergipanas Rita Romão e Rouseanny Bonfim, do coletivo Por Mais Turbantes Nas Ruas, são alguns dos convidados que estarão em Curitiba para os painéis de discussão. O arquiteto Manoel Coelho e a pesquisadora de tendências Andrea Greca integram o time de destaques locais, que recebe ainda mais de 50 convidados para um total de 10 debates nos 2 dias.

O Explore compreende um circuito com aproximadamente 30 oficinas e workshops dispostos em espaços criativos, que abordam temas diversos como técnicas de design e graffiti, moda, música e o cultivo de PANCs (Plantas Alimentícias Não Convencionais). Uma novidade no Explore de 2017 é a ocupação do espaço Naquela Casa do Centro Europeu (Av. Benjamin Lins, 935), marco arquitetônico do ciclo da erva-mate paranaense, receberá intervenções artísticas, workshops, palestras, uma residência criativa e muita música durante a semana do festival. No dia 21 de julho, o Subtropikal aporta na Rua da Cidadania do Cajuru com algumas ações especiais, entre elas uma incrível oficina de turbantes realizada pelas fundadoras do coletivo Por Mais Turbantes nas Ruas, de Aracaju (SE).

Por fim, o Curta, festa de encerramento do Subtropikal, trará pela primeira vez a Curitiba o aguardado show do BaianaSystem. A banda é um dos nomes mais elogiados na música contemporânea brasileira, vencedora em duas categorias no Prêmio Multishow de 2016, incluindo Melhor Hit com “Playssom” e Melhor Disco pela obra “Duas Cidades”, de 2016. O destacado coletivo de músicas curitibanas Mulamba, formado pelas autoras do sucesso “P.U.T.A.”, e o DJ Caê Traven também integram o line-up da festa, que terá início às 16h com formato inédito na Ópera de Arame, celebrando os 25 anos do icônico espaço curitibano.

Rodrigo Teaser como Michael

Michael Jackson é homenageado no Teatro Guaíra

Neste sábado, 15 de julho, o público vai poder conferir no palco do Teatro Guaíra, uma homenagem a um dos maiores fenômenos musicais de todos os tempos. O show Tributo ao Rei do Pop, estrelado por Rodrigo Teaser e considerado o maior espetáculo da América Latina em homenagem a Michael Jackson, retorna a Curitiba.

Quem é fã de Michael Jackson vai se emocionar com o show que, além de incluir no repertório, grandes clássicos como Billie Jean, Thriller, Beat it, Smooth Criminal e Black or White, conta com coreografias, arranjos e figurinos que são reproduções exatas dos originais.

O show estrelado por Rodrigo Teaser, que desde os 9 anos de idade imita o ídolo do Pop, é o único da América Latina com o aval do bailarino e coreógrafo LaVelle Smith, responsável pelas principais performances de Michael Jackson. No final de 2014, LaVelle fez uma participação especial em uma das apresentações de Rodrigo Teaser. Foi a primeira vez que ele subiu em um palco desde a morte de Michael Jackson. Segundo LaVelle, o Tributo ao Rei do Pop se destaca pela riqueza de detalhes, a união de muitos talentos e o compromisso sério em fazer um verdadeiro tributo a Michael Jackson.

Quem quiser assistir a esse espetáculo pode adquirir os ingressos pelo Disk Ingressos ou na bilheteria do teatro, com custo que varia de R$66,00 a R$226,00, de acordo com o setor.



SERVIÇO

Rodrigo Teaser — Tributo ao Rei do Pop

Quando: 15 de julho de 2017 (Sábado)

Local: Teatro Guaíra (R: Conselheiro Laurindo, s/n)

Horários: Abertura do Teatro: 20h15 / Início dos shows: 21h15

Duração do show: cerca de 90min

Ingressos: de R$66,00 (meia-entrada) a R$226,00 (inteira), de acordo com o setor.

Julieta Venegas traz a música mexicana a Curitiba

Grande nome da música latina, a mexicana Julieta Venegas sobe ao palco do Teatro Positivo no dia 19 de julho. Após única apresentação em Curitiba, Julieta leva a turnê “Parte Mía” para Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre.

No palco, Julieta estará acompanhada pelos multi-instrumentistas Matías Saavedra e Sergio Silva, que fazem parte de sua trajetória. O trio tocará sucessos como “Me Voy”, “Limón y Sal”, “Andar Conmigo” e “Ilusão”, que junto com outras canções do seu repertório ganham nova roupagem com uma pegada mais intimista e natural.

A artista já é conhecida do público brasileiro. Além das participações em álbuns de artistas como Lenine e Otto, a cantora lançou em 2009, o Unplugged MTV, no qual canta “Ilusão”, em parceria com Marisa Monte.

Os ingressos estão à venda no Disk Ingressos ou na bilheteria do teatro e custam entre R$60,00 e R$150,00, de acordo com o setor.

Festival Coolritiba em 2018

O Festival Coolritiba que teve sua estreia em maio deste ano, já tem data para acontecer novamente! Isso mesmo, a produção que fica por conta de Seven Entretenimento, anunciou que no dia 05 de maio de 2018, a Pedreira Paulo Leminski será palco novamente do festival que mistura música, moda, arte e sustentabilidade.

Cena de 'Carros 3': na telona

'Carros 3' é a grande estreia da semana nos cinemas

A franquia 'Carros' é um sucesso da Disney/Pixar, desde que foi lançado em 2006 e nesta quinta (13) recebemos o tão esperado terceiro capítulo. Relâmpago McQueen já é um veterano que precisa se reinventar após perceber que novos automóveis estão chegando para roubar seu posto. 'Carros 3' está cheio de tramas reflexivas e emocionantes, se tornando uma animação agradável de assistir e que funciona perfeitamente como continuação/conclusão.