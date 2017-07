Looks pretos nada básicos

Chique – Um preto alongado e bem cortado pode custar os olhos da cara, mas também pode fazer de você a mulher mais elegante da parada. Complete com botas igualmente pretas e uma linda bolsa prateada. Não precisa de mais nada para lacrar tudo. (foto: Ana Clara Garmendia)

Vestir preto é uma das grandes opções da vida do fashionista preguiçoso. Preto nunca sai da moda! Preto te ajuda na gordura e na magreza. Na fartura e na pobreza.

É o coringa das nossas vidas; e eu cheguei naquele momento da vida, onde só ando de preto, ou total ou parcial, mas nunca abro mão dele.

A ideia, portanto, de que é fácil usá-lo pode ser um pouco distorcida. Looks pretos têm cortes, silhuetas e materiais que devem casar entre si.

Você não pode jogar o preto com qualquer preto.

Existe uma matemática entre eles que podem ser resultar em saldos positivos ou negativos.

Veja nas fotografias feitas aqui em Paris, o que podemos ter de ideias para usarmos bons e lindos pretos.

Poética – Na estreia da Rodarte, na semana de alta-costura de Paris, uma variação de preto nada básico; modelos de sonhos que vendem poesia em forma de roupa. EU AMO!

Rock’N’Roll – A saia anos 50 ganha versão curta e combina com uma jaqueta perfecto, fazer um trio lindo com a bota igualmente preta. Mistura inteligente de matérias, silhuetas e texturas.

#SONHE #POSITIVIDADE #ACORDEBEMFELIZ