O bom e velho Largo da Ordem

Está rolando a 5a Edição do Festival de Inverno no Centro Histórico. Shows, Circuito da Cerveja, atividades para as crianças, sessões de cinema e teatro, as atrações. A concorrência que me perdoe, mas o meu bar preferido é o Quintal do Monge. Confira e escolha o seu!

Risada e feijoada - RISOADA

Vem ai a décima edição da Risoada, a feijoada mais divertida de Curitiba. Será no Museu Oscar Niemeyer, dia 29, às12 horas. Os ingressos já estão a venda no Hospital Pequeno Príncipe. Elenco de primeira linha: Diogo Portugal, Emerson Ceará, Vitor Hugo, eu também. Teremos ainda a participação da Trip Circo, para alegria das crianças. Participem!!!

Ainda dá pra assistir

O espetáculo 'Por Um Lindésimo de Segundo', que une música e teatro, inspirado na obra de Leminski, ainda está em cartaz no Teatro Novelas Curitibanas. Recomendo!

Sexta, Zé Rodrigo apresenta o seu "Rock and Roll Celebration", na Phoenix

Sexta, tem banda Uó no Soviet

Sexta, tem Preview Friends Weekend, no +55

Sexta, tem show de Fernando & Sorocaba, no Victória Villa

Sábado, tem "Tributo ao Rei do Pop", com Rodrigo Teaser, em seu tributo a Michael Jackson, no Guairão

Sábado, das 14hs às 20hs, o Shopping São José celebra o Dia do Homem. Ao menos alguém lembrou desta data!

De 17 a 23 de Julho, acontece a 21o Espetacular Teatro de Bonecos, no Teatro Guaíra.

Dias 19 e 20, tem Oficina de Arquitetura para crianças, na Mercadoteca Kids.

Dia 19, a superstar mexicana Julieta Venegas se apresenta no Teatro Positivo.

Também no dia 19, inaugura o Taj Brasília. Parabéns ao Grupo Taj!

O famoso campeonato de rollmops do CanaBenta já tem data: 12 de Agosto

No mais, uma ótima semana a todos e que a vida continue nos tratando com muito carinho.