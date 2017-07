Ginger o bar secreto

O Ginger é a novidade mais gostosa de Curitiba. Uma "mélange" de bar e bistrô, ele tem uma galeria de arte na frente, a Ponto de Fuga. É lá que fica a passagem para o bar, escondido, atrás de cortinas vermelhas e já é um dos mais bem comentados e frequentados de cidade. Num clima de filme noir dos anos 30, o local tem uma aura misteriosa e cinematográfica, com luz difusa, mobilário retrô, balcão vitrine... uma sedução páira no ar. Os proprietários da galeria e do bar, o lindo casal, Pedro Vieira - gastrônomo e fotógrafo, ex dono do bar Fidel - e Milena Costa de Souza - curadora de arte-, trouxeram suas experiências dos Estados Unidos e Europa e colocaram toda criatividade e know-how neste lugar, que é simplesmente incrível! O Ginger funciona de quarta a domingo, mas, para entrar nas quintas-feiras, tem que pegar uma senha nas redes socias, que já deixa um clima de mistério. As Quintas Secretas são um sucesso, sempre com um "elemento surpresa" durante a noite, uma apresentação performática, musical, burlesca ou mágico, uma novidade inesperada acontece. Não é cobrada entrada e os preços são muito honestos.

Na carta de drinks as grandes estrelas são o gim e o vermute, que Pedro resgata drinks clássicos e nos apresenta outros de sua criação com nomes sugestivos, que são deliciosos. O menu que é enxuto e bem fácil de escolher, tem entradas com opções veganas e vegetarianas.



Já nos pratos principais, um dos destaques fica para para o Ginger Quebec R$27,50, um mignon suino, bacon, cebola, alho e batatas souté, muito saboroso. O bar fica na rua Saldanha Marinho 1220