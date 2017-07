Novidades no quadro de gestores do Grupo Massa

O Grupo Massa, conglomerado de empresas de vários segmentos que tem o apresentador Ratinho como principal acionista, comunica novidades em seu quadro de gestores, mais especificamente dentro da Rede Massa | SBT, uma das empresas de comunicação do grupo. As mudanças visam dar andamento nas estratégias comerciais e de gestão, planejadas para o segundo semestre de 2017, assim como para os próximos anos. O publicitário Jairo Cajal Junior, que, nos últimos 5 anos, dirigiu a TV Guará – emissora da Rede Massa | SBT em Ponta Grossa e região –, passa a assumir a direção regional da TV Cidade, em Londrina. Já o executivo Fábio Goes deixa a gerência comercial do Núcleo Mercado Nacional para assumir a direção regional da TV Guará. Quem o substituirá ele na função do Mercado Nacional é Thiago Roncon, que atuava como Supervisor Comercial do mesmo núcleo.

Outra grande novidade é a contratação do publicitário e mestre em administração, especialista em Gestão Estratégica, Alan Ceppini, que assume a recém-criada unidade Massa Multidigital.

Empresa curitibana lança primeiro espumante Ice Rosé do Brasil

Marcos Almeida, diretor de grupo Muf´s, lançou nesta semana um novo produto, o 1° Ice Rose feito no Brasil. A novidade fará parte da linha de produtos Muf´s Reserve (que já possui outros rótulos: Moscatel, Demi-sec e Brut). O executivo e também sommelier, que está no mercado há 21 anos explica que o consumo do produto nacional aumentou muito e hoje representa 70% da preferência de compra do cliente. “Apostamos no Ice Rosé por ser um produto inédito no país. Escolhemos uma boutique vinícola da Serra Gaúcha que elaborou a bebida a partir de um corte especial das uvas chardonnay, merlot e malbec, onde utilizou o método charmat com 6 meses de maturação para produzi-la”, e completa: “a facilidade parar harmonização com diversos cardápios e menus da bebida Rosé tem conquistado cada vez mais os apreciadores”. E os dados confirmam, em 10 anos, o consumo do espumante no Brasil cresceu 300%, segundo o IBRAVIN. Um ótimo negócio.

Balanço

A A.Yoshii Engenharia foi eleita a 15ª construtora no país em metros quadrados construídos em 2016 de acordo com o ranking ITC – Inteligência Empresarial de Construção, entidade que atua no mercado brasileiro desde 1978 na área de fornecimento de informações sobre as obras em andamento e as que serão construídas no Brasil. Com um volume de 853.287,43 metros quadrados, referentes a obras residenciais, comerciais e industriais em construção no ano de 2016, a A.Yoshii é a segunda maior na Região Sul. O ranking ITC está na 13ª edição e acompanha a evolução do setor anualmente com o objetivo de eleger as 100 maiores construtoras do país.