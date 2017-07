Em 'despedida', Kleber marca na goleada do Coritiba sobre o Avaí

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Antes de cumprir mais 12 jogos de suspensão, Kleber Gladiador foi o protagonista da vitória do Coritiba sobre o Avaí pelo Campeonato Brasileiro. No estádio da Ressacada, nesta quinta-feira (13), o atacante fez um dos gols do time paranaense na goleada por 4 a 1.

Com o resultado, o Coritiba sobe para a décima colocação, com 19 pontos, e fica apenas a um da zona de classificação para a Libertadores. Já o Avaí perde a chance de sair da zona de rebaixamento e permanece em 18º lugar, com apenas 12 pontos. Na primeira bola que recebeu, Neto Berola foi derrubado dentro da área por Judson.

Em sua última partida antes de cumprir os 12 jogos restantes de suspensão por incidentes em jogo contra o Bahia em 14 de junho, Kleber cobrou o pênalti rasteiro no lado esquerdo de Douglas Friedrich e abriu o marcador aos 10 minutos. Pouco depois de fazer uma defesa à queima-roupa em chute de Júnior Dutra, Wilson falhou no gol de empate do Avaí.

Aos 18min, Marquinhos cobrou uma falta fechada na esquerda na direção do gol. A zaga não conseguiu tirar de cabeça, e a bola passou pelas pernas do goleiro do Coritiba. No entanto, a alegria da torcida não durou quase nada. Um minuto depois, Neto Berola passou por dois e pelo lado esquerdo e cruzou rasteiro. Livre, Rildo bateu cruzado e colocou o Coritiba novamente na frente do placar.

O Avaí voltou disposto a buscar a vitória na segunda etapa. No entanto, o jogo mais fechado do Coritiba e os chutes em cobranças de falta de Carleto fez com que as principais chances da etapa final também fossem do Coritiba. E foi justamente após um chute do lateral-esquerdo que a vitória paranaense foi sacramentada. Aos 34min, o jogador soltou um chute que Douglas não conseguiu segurar. No rebote, Rildo apareceu para ampliar a vantagem. Para completar, Henrique Almeida finalizou a goleada.

AVAÍ Douglas Friedrich; Leandro Silva, Fagner Alemão, Betão, Capa; Wellington Simião, Judson, Marquinhos, Juan; Rômulo, Júnior Dutra. T.: Claudinei Oliveira

CORITIBA Wilson; Rodrigo Ramos, Marcio, Walisson Maia, Carleto; Jonas, Matheus Galdezani, Anderson; Rildo, Kleber, Iago (Neto Berola). T.: Pachequinho Estádio: Ressacada, em Florianópolis (SC)

Juiz: Raphael Claus

Cartões amarelos: Judson (Avaí); Marcio (Coritiba)

Gols: Kleber (Coritiba) aos 10min do 1º tempo, Marquinhos (Avaí) aos 18min do 1º tempo, Rildo (Coritiba) aos 19min do 1º tempo, Rildo (Coritiba) aos 34min do 2º tempo, Henrique Almeida (Coritiba) aos 46min do 2º tempo