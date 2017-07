Santos vence Corinthians e sai na frente na final do Brasileiro feminino

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Santos venceu o Corinthians na primeira partida da final do Campeonato Brasileiro feminino de futebol. Nesta quinta-feira (13), em uma lotada Vila Belmiro, a equipe da casa ganhou por 2 a 0 e ficou em vantagem na disputa pelo título. Com o triunfo, o Santos pode até perder por um gol de diferença na partida de volta, que acontece no dia 20, na Arena Barueri, para levantar o troféu. O placar foi todo desenhado no primeiro tempo. Sole fez o primeiro gol, aos 15min, aproveitando falha da defesa corintiana, e Patrícia fez um golaço por cobertura, aos 20min, decretando os números finais. O destaque do triunfo santista foi a Vila Belmiro lotada. Sem cobrança de ingressos, o estádio recebeu mais de 15 mil torcedores. Esse é o maior público registrado no estádio em 2017.