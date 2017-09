PF faz buscas na casa de ex-procurador

A Polícia Federal (PF) fez buscas ontem na casa do ex-procurador da República Marcelo Miller no Rio de Janeiro. Miller, que agora atua como advogado, é suspeito de aproximação dos executivos do grupo J&F que firmaram delação premiada à Operação Lava Jato, quando ainda atuava na Procuradoria. Agentes federais cumprem mandados de busca também em São Paulo.

A PF encerrou, por volta das 8 horas as buscas. Os agentes haviam chegado ao prédio de Miller, num bairro nobre da zona sul da capital fluminense, por volta das 6 horas.

Após quase duas horas de buscas, os agentes deixaram o local em dois carros.Os policiais saíram carregando dois malotes com evidências apreendidas no apartamento de Miller. O ex-procurador, que agora atua como advogado, é suspeito de fazer jogo duplo em favor da J&F, do empresário Joesley Batista, que se entregou à PF no domingo.