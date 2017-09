PRF autuou ainda 125 motoristas dirigindo sob efeito de bebidas alcoólicas durante o feriado (foto: Reprodução/PRF)

Durante o feriado prolongado da Independência do Brasil, de 7 a 10 de setembro, as polícias rodoviárias federal e estadual flagraram 11.381 motoristas em excesso de velocidade nas rodovias paranaenses. Isso dá três flagrantes a cada dois minutos. Só a Polícia Rodoviária

Federal (PRF) registrou 6.154 excessos — praticamente um acada minuto. O Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) fez 5.227 imagens de radar com esta infração, além de 2.393 autuações.

A PRF autuou ainda 125 motoristas dirigindo sob efeito de bebidas alcoólicas durante o feriado prolongado no Paraná. O número equivale a um flagrante de embriaguez a cada 58 minutos de Operação Independência, que começou no dia 6 e terminou no domingo.

Além dos 125 casos de embriaguez ao volante, os agentes da PRF flagraram na operação deste ano 824 manobras de ultrapassagens proibidas (uma multa por ultrapassagem a cada nove minutos). No total, 234 veículos foram recolhidos aos pátios da PRF, por diferentes irregularidades.No total, 234 veículos foram recolhidos aos pátios da PRF, por diferentes irregularidades.

Balanço

Ao longo do feriado prolongado, as duas corporações registraram 282 acidentes, que resultaram em 263 pessoas feraidas e 16 mortes. Em comparação ao mesmo feriado do ano passado, houve redução no número de mortes e feridos — em 2016 foram 19 óbitos e 285 feridos. Já a quantidade de acidentes aumentou. No feriado da Independência de 2016 foram 274 registros, oito a menos.

Os números do BPRv mostra alta nos acidentes, mortes e feridos neste ano. em 2016 foram 111 acidentes, 113 feridos e oito mortes. “O excesso de velocidade e as ultrapassagens em locais indevidos foram os maiores indicadores de vítimas no trânsito rodoviário”, disse o Comandante do BPRv, coronel Antônio Zanatta Neto.