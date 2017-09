Pichar em Curitiba pode render multa de até R$ 10 mil

(foto: Franklin de Freitas)

Com 31 votos favoráveis e 2 abstenções, a Câmara de Curitiba aprovou, nesta segunda-feira, em primeiro turno, o projeto de lei que pretende aumentar a multa aos pichadores, atualmente fixada em R$ 1.693,84. A proposta de lei é de iniciativa do vereador Helio Wirbiski (PPS) e eleva esse valor para R$ 5 mil à pichação de imóveis particulares e para R$ 10 mil no caso de bens do patrimônio histórico ou público, independente de indenização pelas despesas e custas da restauração.

De acordo com o autor do projeto, a proposta foi da Associação Comercial do Paraná (ACP), que já executa o projeto Centro Vivo, para a despichação da cidade. Presidente e primeiro vice-presidente da entidade, Gláucio José Geara e Camilo Turmina acompanharam a votação, assim como o presidente do Sindicato das Empresas de Gastronomia, Entretenimento e Similares de Curitiba (Sindiabrabar), Fábio Aguayo.

Prejuízo

Até agosto deste ano, a Guarda Municipal de Curitiba registrou mais de 140 casos de pichação, com grande prejuízo. Um terço do orçamento do Departamento de Parques e Praças da Prefeitura para manutenção é usado para o despiche. Porém, apenas 18 flagrantes foram efetuados.

Por isso, quem acaba pagando a conta na maior parte das vezes é a própria população, por meio dos governos municipais, ou então o proprietário do imóvel privado que foi “atacado”. Para se ter noção do tamanho de tal prejuío, o Departamento de Parques e Praças, ligado a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, informou que 30% dos gastos em manutenção do departamento é com retrabalhos por conta de pichação. No final de agosto a Praça 19 de Dezembro foi limpa da pichação.