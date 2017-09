Chuva em Curitiba só deve aparecer na próxima semana

A previsão para hoje é de possibilidade de chuva em parte do Paraná, sobretudo nas regiões Oeste e Sudoeste. Em Curitiba, apesar do dia ser de muitas nuvens, não há previsão de chuva nesta semana. Aliás, chuva na Capital deve ocorrer apenas na semana que vem, segundo a previsão de longa data.

As temperaturas também ficam altas nas próximas semanas. Uma pequena variação das máximas deve ocorrer apenas na mudança de estações, no dia 22.