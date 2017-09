Prefeitura faz levantamento de lotes do Santa Cândida

Equipes do Departamento de Serviços Especiais, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, estão fazendo o levantamento de túmulos sem manutenção e que estão abandonados no Cemitério Municipal do Santa Cândida. O processo de inspeção dos jazigos vai durar cerca de um mês e pode resultar no que se chama de reversão, quando os lotes retornam para a Prefeitura para serem disponibilizados a novas famílias. A estimativa é que este processo atinja 300 lotes.