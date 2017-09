Grupo de elite Tigre não registra sequestros desde 2016

Além dos crimes contra bancos, os casos de sequestro também registram uma “temporada” tranquila no Paraná. De acordo com dados do Tátio Integrado de Grupos de Repressão Especial (Tigre), especializado no atendimento de ocorrências que envolvem reféns e extorsão mediante sequestro, desde 2016 não há registros de sequestros no Paraná.

Além disso, o grupo de elite atuou em nove situações de extorsão até agosto deste ano, sendo seis em 2016 e três neste ano.

“Isso na verdade é sazonal. Temos uma temporada em que graças a Deus não temos encontrado sequestro”, afirma o delegado Luis Fernando Viana Artigas, revelando ainda que o índice de solução de sequestros é de 100% no Paraná, o que desencoraja os criminosos a tentarem esse tipo de crime.

“É um crime de alto risco, não têm garantia nenhuma que dê certo e a pena prevista é muito grande.”

Ainda segundo ele, em situações assim, em que há o sumiço de alguém e pedidos de resgate, o recomendado é que o Tigre seja informado imediatamente sobre a situação.