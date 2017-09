Miller afirma que jamais fez 'jogo duplo'

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ex-procurador e advogado Marcello Miller reafirmou, em nota, que "jamais fez jogo duplo ou agiu contra a lei". "Enquanto procurador, nunca atuou em investigações ou processos relativos ao grupo J&F, nem buscou dados ou informações nos bancos de dados do Ministério Público Federal sobre essas pessoas e empresas", diz a nota. Miller destacou que pediu para ser exonerado em 23 de fevereiro. "Nunca obstruiu investigações de qualquer espécie, nem alegou ou sugeriu poder influenciar qualquer membro do MPF". O escritório Trench Rossi Watanabe afirmou que está auxiliando as autoridades e reiterou que os citados não trabalham mais na banca. Esther Flesch disse que o documento em questão é uma minuta, como se nota pelos campos em aberto no próprio documento.