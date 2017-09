Furacão Irma deixa dez mortos em Cuba

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ao menos dez pessoas morreram em Cuba devido à passagem do furacão Irma. Segundo autoridades, a maior parte das mortes foi causada pelo desabamento de prédios e casas. A tempestade chegou à ilha no fim da tarde de sexta-feira (8) como um furacão de categoria 5, com ventos que chegaram a 253 km/h. O olho do furacão passou pelo litoral norte do país. Foi a maior tempestade a atingir a ilha desde 1932, de acordo com dados divulgados pela imprensa estatal. Cuba registrou fortes inundações no litoral noroeste, de Matanzas até a capital Havana, que teve ondas de até 12 metros em sua orla. Na capital, a água do mar avançou 500 metros. Ao menos 1,5 milhão de moradores abandonaram suas casas na ilha, onde os ventos derrubaram árvores e postes de energia elétrica. Duas vítimas morreram no centro da capital Havana quando uma varanda desabou em cima do ônibus onde estavam. Duas mortes foram causadas pela queda de um telhado e outras três pelo desmoronamento de um prédio, totalizando sete mortes na província de Havana. De acordo com o governo cubano, houve "danos materiais significativos". Parte da população segue sem acesso a energia elétrica e água. "Dada a grandeza da tempestade, praticamente nenhuma região escapou de seu impacto" disse o ditador cubano Raúl Castro em um comunicado oficial divulgado nesta segunda-feira (11) pela mídia estatal. Ele pediu ainda aos cubanos que se unissem na reconstrução do país. "Nós não temos absolutamente nada, perdemos tudo, o forno, a máquina de lavar, perdemos tudo aqui", disse Ayda Herrera à Reuters, em frente a sua casa em Havana que foi alagada. No Caribe, a passagem do furacão Irma deixou ao menos 37 mortos, sendo dez na parte francesa e quatro na área holandesa da ilha de Saint Martin; quatro nas Ilhas Virgens americanas; seis nas Ilhas Virgens britânicas e no arquipélago de Anguilla; dois em Porto Rico e um em Barbuda; além dos dez em Cuba.