Lira Neto é formado em Letras e Filosofia, mas fez carreira no jornalismo na Biblioteca (foto: Divulgação)

O jornalista e escritor Lira Neto é o próximo convidado do projeto “Um Escritor na Biblioteca”. O encontro acontece hoje às 19h30, no auditório da Biblioteca Pública do Paraná. O jornalista Ricardo Sabbag faz a mediação do bate-papo, em que o convidado fala sobre suas obras e experiências literárias e de leitura. A entrada é gratuita.

Nascido em Fortaleza (CE), em 1963, Lira Neto é formado em Letras e Filosofia, mas fez carreira no jornalismo, atuando como repórter, editor de cultura e chefe de redação na imprensa cearense. No começo dos anos 2000, largou o cotidiano das redações para se dedicar à escrita de livros sobre personalidades brasileiras.Entre seus principais trabalhos, destacam-se Padre Cícero — poder, fé e guerra no sertão (2009), Castello: a marcha para a ditadura (2004) e Maysa: só numa multidão de amores (2007). Entre 2012 e 2014, o escritor publicou os três volumes que compõem a elogiada biografia de Getúlio Vargas. Neste ano, lançou Uma história do samba, que conta o percurso do gênero musical brasileiro por meio das trajetórias de seus principais compositores e intérpretes.

Serviço

“Um escritor na Biblioteca”, com Lira Neto

Dia: 12 de setembro, às 19h30, no auditório da BPP (R. Cândido Lopes, 133, Centro — Curitiba/PR)

Entrada: franca

Mais informações: (41) 3221-4974